Anleger, die in diesem Umfeld aktiv seien, würden also weiterhin Nerven wie Drahtseile und viel Geduld brauchen. DER AKTIONÄR bleibt aber bei seiner grundsätzlich positiven Langfrist-Einschätzung für Bitcoin und Ethereum.



Wer breiter gestreut in zehn der trendstärksten Coins nach dem bewährten TSI-System investieren will und sich dabei sogar die Anmeldung bei einer Kryptobörse sparen will, kann zudem einen Blick auf den Krypto TSI Index (ISIN CH1171791515/ WKN A2URRU) von DER AKTIONÄR werfen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem erneuten Schwächeanfall zur Wochenmitte werden am Kryptomarkt aktuell wieder teils deutliche Gewinne geschrieben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Während der Bitcoin dabei zumindest wieder die Marke von 19.000 Dollar zurückerobert habe, würden Ethereum und Ethereum Classic im wieder etwas freundlicheren Marktumfeld abermals überdurchschnittlich stark zulegen.Der Krypto-Gesamtmarkt lege am Donnerstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5 Prozent zu. Der Bitcoin komme dabei zwar nur auf ein Kursplus von rund zwei Prozent - klettere damit aber immerhin wieder über die Marke von 19.000 Dollar. Ein erneuter Test des Korrekturtiefs von Mitte Juni - der angesichts der deutlichen Verluste am Vortag zu befürchten gewesen sei - scheine damit vorerst abgewendet. Der Sprung zurück über die psychologisch wichtige 20.000er-Marke stehe aber noch aus.Der Ether-Kurs lege auf 24-Stunden-Sicht derweil gut sechs Prozent zu und sei damit - wie schon zu Wochenbeginn - der Top-Performer unter den zehn größten Coins nach Market Cap. Ein Großteil der Verluste durch den Dip in den Bereich von 1.500 Dollar am Mittwochmorgen sei dadurch bereits ausgeglichen. Auf 7-Tages-Sicht stehe Ethereum rund fünf Prozent höher.Dabei werfe weiterhin das große Software-Upgrade ("Merge") seinen Schatten voraus. Das Mega-Event solle am nächsten Donnerstag (15. September) stattfinden und dürfte weit über die Grenzen des Ethereum-Netzwerks hinaus für Bewegung am Kryptomarkt sorgen.Neben der "Merge"-Fantasie sorge am Donnerstag auch die deutlich aufgehellte Stimmung am US-Aktienmarkt und insbesondere bei den dortigen Tech-Titeln für positive Impulse. Nachdem die Kurse dort unter anderem aus Angst vor steigenden Zinsen in den vergangenen Wochen überwiegend gefallen seien, seien an der Wall Street am gestrigen Mittwoch endlich wieder deutlichere Gewinne geschrieben worden.Auch wenn sich die Lage aktuell wieder etwas bessere, dürfte das schwierige Makro-Umfeld noch einige Zeit als Belastungsfaktor erhalten bleiben. Zudem sorge der nahende Ethereum-"Merge" für wachsende Unsicherheit in der Branche, was die Volatilität zumindest kurzfristig weiter erhöhen könnte.