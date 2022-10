Wer im aktuellen Umfeld am Kryptomarkt aktiv sei, brauche also weiterhin viel Geduld und starke Nerven. Für mutige Anleger mit einem langen Atem sehe "Der Aktionär" auf dem aktuellen Umfeld aber weiterhin Chancen, um einen Fuß in die Tür zu stellen oder den Einstand einer bestehenden Position zu verbilligen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer turbulenten Vorwoche und einem relativ ruhigen Wochenende sei der Kryptomarkt am Montagvormittag kaum bewegt in die neue Woche gestartet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Angesichts vieler Konjunktur- und Unternehmensdaten, die speziell in den USA in den nächsten Tagen auf der Agenda stünden, könnte sich das aber schnell ändern.In den USA nehme die Quartalsberichtssaison der Unternehmen in dieser Woche Fahrt auf. So würden unter anderem PepsiCo, Delta Airlines und die Großbanken Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley ihre Bücher öffnen. Dabei werde sich auch zeigen, wie die unterschiedlichen Konzerne mit steigenden Zinsen und dem starken US-Dollar zurechtkämen. Sonderlich optimistisch seien Profi-Anleger im Vorfeld aber nicht.Konjunkturseitig stehe u.a. am Mittwoch die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise im September sowie der Protokolle der jüngsten FED-Sitzung an, gefolgt von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Daten zum Verbrauchervertrauen der Uni Michigan am Freitag."Der Aktionär" rechne daher zunächst mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 18.000 und 25.000 USD. Wichtig wäre dabei vor allem, dass die untere Begrenzung der Range und insbesondere das Mehrjahrestief von Mitte Juni bei 17.809 USD nicht unterschritten werde.