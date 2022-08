Spannung verspreche zudem die Auseinandersetzung zwischen Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) und der US-Börsenaufsicht SEC. Letztere werfe dem Kryptobörsenbetreiber vor, "unregistrierte Wertpapiere" zum Handel anzubieten. Dem Unternehmen drohe ein langer Rechtsstreit, der auch die Grundsatzfrage nach der regulatorischen Behandlung vieler Digitalwährungen befeuern dürfte.



Ob die zuletzt klar positive Kursentwicklung nur eine Bullenfalle, eine nachhaltige Bodenbildung oder gar der Start einer neuen Rally sei, da würden die Meinungen auch innerhalb der Branche auseinander gehen. Kurz- und mittelfristig dürfte die Lage volatil und stark von makroökonomischen Faktoren geprägt bleiben. Krypto-Investoren würden sich daher weiterhin am besten langfristig positionieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Erholungsrally am Kryptomarkt hat Bitcoin und Ethereum im Juli die stärkste Monatsperformance seit langem beschert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Start in den August falle unterdessen verhalten aus. Am Montagmorgen würden die meisten Coins und Token moderat im Minus notieren.Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht rund 2,3 Prozent und falle damit in den Bereich von 23.250 Dollar zurück. Zuvor habe er am Samstag zeitweise wieder die Marke von 24.500 Dollar überwunden und bei 24.573 Dollar abermals ein neues 6-Wochen-Hoch markiert. Nach Daten des Branchenportals bybt.com habe im Juli ein Plus von 16,8 Prozent zu Buche gestanden - und damit die stärkste Monatsperformance seit Oktober 2021.Ethereum habe im Juli sogar 56,6 Prozent zugelegt und damit den stärksten Monat seit Januar 2021 erlebt. Hier sei bereits am letzten Donnerstag bei 1.775 Dollar ein neues Hoch seit Anfang Juni erreicht worden. Seitdem tendiere der Kurs auf vergleichsweise hohem Niveau seitwärts. Am Montagmorgen gehe es um moderate 0,9 Prozent auf 1.685 Dollar nach unten.Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und eine klar positive Reaktion auf die jüngste Leitzinserhöhung der US-Notenbank FED hätten den Finanzmärkten in der Vorwoche kräftigen Rückenwind geliefert. Auch der Kryptomarkt habe davon profitiert.In dieser Woche liege der Fokus vieler Anleger nun auf der Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die in den USA in die zweite Hälfte gehe. Wegen der vergleichsweise hohen Korrelation zwischen US-Aktien- und Kryptomarkt bleibe das auch für die kurzfristige Kursentwicklung bei Bitcoin und Co relevant.