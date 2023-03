Zahlreiche Kunden hätten daraufhin bereits am Donnerstag die Reißleine gezogen und Silvergate den Rücken gekehrt. Als einer der ersten habe der Kryptobörsenbetreiber Coinbase Konsequenzen gezogen. Nach Informationen des Branchenportals coindesk.com hätten seither unter anderem auch Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, Cboe Digital Markets, Galaxy Digital und Gemini ihre Geschäftsbeziehungen zu der Bank auf Eis gelegt.



Parallel dazu würden ungewöhnlich hohe Aktivitäten bei Stablecoins darauf hindeuten, dass im Hintergrund eilig große Summen transferiert würden. Insbesondere Tether (USDT), der größte Stablecoin nach Market Cap, sei dabei gefragt. Paolo Ardoino, Technologie-Chef bei Tether, habe zuvor via Twitter erklärt, dass Tether in keinerlei Beziehung zu Silvergate stehe.



Die Silvergate-Aktie sei am Donnerstag um rund 50 Prozent eingebrochen, auch die Aktien anderer Kryptofirmen seien unter Druck geraten. Die Kurse am Kryptomarkt hätten zunächst relativ unbeeindruckt auf die jüngsten Entwicklungen reagiert, inzwischen hätten es die Marktteilnehmer aber auch hier mit der Angst zu tun bekommen.



Für die zu Jahresbeginn gestartete Erholung von Bitcoin und Co sei das zweifelsohne ein Dämpfer. DER AKTIONÄR bleibt aber bei seiner positiven Langfrist-Einschätzung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sorgen um die Zukunft der krypto-freundlichen Bank Silvergate Capital (ISIN: US82837P4081, WKN: A2PCBX, Ticker-Symbol: 0XZ, NYSE-Symbol: SI) haben inzwischen auch den Kryptomarkt erreicht und sorgen dort für jede Menge Unsicherheit, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Folge: Nach einem heftigen Dip in der Nacht würden am Freitagmorgen nahezu alle Coins und Token in den Top 100 nach Marktkapitalisierung im Minus notieren.Für den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) sei es gegen zwei Uhr morgens deutscher Zeit innerhalb von einer Stunde und nahezu in einem Rutsch um mehr als 1.100 Dollar beziehungsweise 5,1 Prozent abwärts gegangen. Seit der Kurs bei 22.242 Dollar auf den tiefsten Stand seit rund zwei Wochen gefallen sei, arbeite er knapp oberhalb davon an einer Stabilisierung.Die Tagescharts der meisten Altcoins würden nahezu deckungsgleich verlaufen. Sie alle hätten in den frühen Morgenstunden plötzlich den Halt verloren und würden zur Stunde teils noch stärker im Minus als die digitale Leitwährung notieren. Die Market Cap aller Coins und Token büße am Freitagmorgen rund vier Prozent auf 1,03 Billionen Dollar ein.Zur Begründung des nächtlichen Kursrutsches würden Branchenbeobachter auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Bank Silvergate Capital verweisen. Das Institut habe unlängst die Vorlage des Jahresberichts verschoben, Ermittlungen der obersten Aufsichtsbehörden eingeräumt und ein dickes Fragezeichen hinter die Zukunft des operativen Geschäfts gesetzt."Silvergate ist einer der wichtigsten Anbieter von US-Dollar-Bankgeschäften für die Krypto-Industrie", habe John Toro, Head of Trading bei der Digital-Asset-Börse Independent Reserve gegenüber Bloomberg gesagt. "Jegliche Liquiditätsprobleme werden sich direkt auf die Marktbedingungen auswirken und können den Zugang zu und die Verfügbarkeit von einigen Kundengeldern beeinträchtigen."