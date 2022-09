Am Kryptomarkt selbst wachse unterdessen die Spannung vor dem wichtigen Ethereum-Upgrade ("Merge"), das voraussichtlich in der kommenden Woche (15. September) stattfinden werde. Es sei das vielleicht wichtigste Ereignis des Jahres für die Kryptobranche und habe das Zeug zu einem Kurskatalysator, sei gleichzeitig aber auch mit Risiken verbunden.



In einem von Risikoaversion und - laut Fead & Greed-Index für den Kryptomarkt - "extremer Angst" geprägten Marktumfeld sei diese Unsicherheit jedoch alles andere als förderlich. Kurz- und mittelfristig müssten sich Anleger daher auf anhaltend hohe Volatilität einstellen.



Für Mutige mit langem Atem bietet das aktuelle Niveau aber auch Chancen, um einen Fuß in die Tür zu stellen oder eine bestehende Position günstig auszubauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (05.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag für grüne Vorzeichen am Kryptomarkt gesorgt hatten, tendierten Bitcoin und Co am Wochenende ohne nennenswerte Kursbewegungen seitwärts, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Zu Beginn der neuen Woche setze sich die Seitwärtsbewegung bei vielen Top-Coins fort - auch, weil Impulse vom US-Aktienmarkt fehlen würden.Im Gegensatz zu den übrigen Finanzmärkten kenne der Handel mit Bitcoin und Co keine Pause - am Kryptomarkt werde rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche gehandelt. Mangels Impulsen vom US-Aktienmarkt, mit dem viele Coins seit Monaten eine vergleichsweise hohe Korrelation aufweisen würden, sei dabei am letzten Wochenende aber nicht viel herumgekommen.Während der Bitcoin seit Tagen um die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar - und damit um das Hoch der 2017er Rally - pendle, ringe Ethereum mit der 1.500-Dollar-Marke. Ein Ausbruchversuch am Freitag, der den Kurs der Nummer 2 nach Market Cap bei 1.643 Dollar auf den höchsten Stand seit rund einer Woche gehievt habe, sei dabei am Wochenende im Sande verlaufen.Der Krypto-Gesamtmarkt büße derweil auf 24-Stunden-Sicht rund 0,4 Prozent ein, wodurch die summierte Marktkapitalisierung aller Coins und Token seit nunmehr einer Woche um den Bereich von 975 Milliarden Dollar pendle.Daran ändere sich auch am Montagnachmittag nicht allzu viel, denn auf frische Impulse von der Wall Street würden Krypto-Investoren vergeblich warten. Dort werde heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt.