In den Top 10 nach Marktkapitalisierung führe Avalanche die Verliererliste mit einem Minus von fast sechs Prozent an. Solana büße fast fünf Prozent ein, während Cardano, Dogecoin, Ethereum und XRP jeweils rund vier Prozent verlieren würden. Die Market Cap aller Coins und Token sinke auf 24-Stunden-Sicht um rund drei Prozent auf 1,6 Billionen Dollar.



Die Gewinnmitnahmen nach der wegweisenden Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC würden andauern. Langfristig orientierte Bitcoin-Investoren sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit den Spot-ETFs sei der Weg für Profi-Anleger in den USA nun geebnet, während mit dem Halving im April bereits der nächste potenzielle Kurstreiber warte.



"Der Aktionär" bleibt daher bullish für den Bitcoin und wertet den aktuellen Rücksetzer als Chance zum (Nach-) Kauf für Mutige, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Cardano.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (22.01.2024/ac/a/m)







