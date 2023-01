Das wiederum liefere insbesondere Dogecoin Rückenwind, denn Twitter-Chef Elon Musk sei ein großer Fan des Parodie-Coins. In der Vergangenheit habe er immer wieder mit mehr oder weniger offensichtlichen Anspielungen auf den Coin für kräftige Kurssprünge gesorgt.



Zuletzt seien es jedoch vor allem Spekulationen gewesen, dass Dogecoin als Zahlungsmittel bei Twitter integriert werden könnte. Diese würden aktuell wieder hochkochen und DOGE erneut an den horizontalen Widerstand knapp unterhalb der 10-Cent-Marke führen.



Ob und wann Dogecoin tatsächlich Teil des Twitter-Ökosystems werde, sei derweil völlig offen. Zwischenzeitlich habe es auch Gerüchte gegeben, wonach die Social-Media-Plattform selbst ein digitales Bezahlsystem samt eigener Kryptowährung entwickeln könnte.



Auch wenn Dogecoin heute die Nase vorn habe: Die Favoriten des "Aktionär" für langfristig orientierte Krypto-Investoren bleiben Bitcoin und Ethereum. Hier könnten Anleger auf dem aktuellen Niveau weiterhin einen Fuß in die Tür stellen. Bei DOGE sollten indes allenfalls hartgesottene Krypto-Trader aktiv werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt dominieren am Dienstagvormittag die roten Vorzeichen, die Marktkapitalisierung aller Coins und Token sinkt auf 24-Stunden-Sicht um rund zwei Prozent, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch der Bitcoin müsse in diesem Umfeld etwas Federn lassen und ringe weiter um die 23.000-Dollar-Marke. Unbeeindruckt davon könne ein anderer Top-Coin kräftig zulegen.Als größter Gewinner in den Top 10 nach Market Cap steige Dogecoin am Dienstag auf 24-Stunden-Sicht gegen den Markttrend um mehr als sieben Prozent. Auch unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gebe es zur Stunde kaum einen Coin, der noch stärker zulege.Zu verdanken habe der Spaß-Coin das Kursplus wieder einmal Elon Musk, zumindest indirekt: Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, arbeite man bei Twitter an konkreten Lösungen, um künftig auch Zahlungen über die Plattform abwickeln zu können.Musk habe in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass er Twitter zu einer "Everything-App" ausbauen wolle. Payment-Funktionen stünden dabei ganz oben auf der Wunschliste. Der Fokus liege dabei zunächst vorrangig auf Transaktionen mit Fiat-Währungen wie Dollar und Euro. Technisch solle die Plattform aber so gestaltet sein, dass damit zu einem späteren Zeitpunkt auch Zahlungen mittels Kryptowährungen leicht umzusetzen seien, melde die FT.