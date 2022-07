Die Gegenbewegung am Kryptomarkt sei überfällig und die Hoffnung der Bullen auf einen nachhaltigen Rebound absolut verständlich. Die vergangenen Wochen und Monate hätten aber gezeigt, dass Zins- und Rezessionssorgen die Stimmung an den Märkten jederzeit wieder trüben und die Kurse unter Druck bringen könnten.



Kurzfristig orientierte Anleger sollten sich daher vor Bullenfallen in Acht nehmen. Wer dagegen sehr langfristig am Kryptomarkt investieren wolle, könne auf dem aktuellen Niveau einen ersten Fuß in die Tür stellen oder den Einstand verbilligen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten hat sich zuletzt wieder etwas gebessert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Die Risikobereitschaft der Anleger kehre langsam zurück und sorge dabei auch am Kryptomarkt für satt grüne Vorzeichen. Könne der Bitcoin die aktuellen Gewinne in den nächsten Tagen noch etwas ausbauen, locke der größte Wochengewinn des bisherigen Jahres.Nachdem der Bitcoin in der Nacht auf Freitag bei 22.315 Dollar kurzzeitig den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht habe, sei er zuletzt zwar wieder unter die 22.000er-Marke zurückgefallen. Auf 24-Stunden-Sicht notiere er aber immer noch gut 7,5 Prozent höher. Damit steige die digitale Leitwährung aktuell so stark wie kein andere Coin in den Top 10 nach Market Cap.Auf Wochensicht belaufe sich das Kursplus beim Bitcoin sogar auf rund13 Prozent. Er sei damit drauf und dran, das größte Wochenplus des laufenden Jahres sowie seit Oktober 2021 einzufahren. Nach Daten des Branchenportals bybt.com habe der Bitcoin in Kalenderwoche 12/2022 rund 13,5 Prozent und in Kalenderwoche 40/2021 rund 13,4 Prozent zugelegt.Rückenwind habe dabei eine Gegenbewegung an den Aktienmärkten geliefert, wo die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der letzten FED-Sitzung sowie einige US-Konjunkturdaten moderat positiv aufgenommen worden seien. Die vergleichsweise hohe Korrelation zwischen den beiden Assetklassen bleibe somit vorerst bestehen."Die Risikomärkte sind auf breiter Front gestiegen" und damit "ist es nicht überraschend, dass auch Krypto höher gehandelt wird", habe Ben McMillan, Chief Investment Officer bei IDX Digital Assets gegenüber Bloomberg gesagt. "Nach einer Kaskade von schlechten Nachrichten und großen Liquidationen sitzen viele Krypto-Investoren immer noch an der Seitenlinie und warte auf den nächsten Rückschlag."