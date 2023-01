Positiv zu vermerken sei auch die jüngste Stärke des chinesischen Renminbis inmitten einer Kehrtwende der Kommunistischen Partei Chinas bei COVID-19 und anderer Umverteilungsmaßnahmen. "In der Vergangenheit ging eine stabilere relative Wirtschaftsleistung in China einher mit einem starken Renminbi, weniger strengen Kapitalverkehrskontrollen und einem stabilen Bitcoin. Wir sind der Meinung, dass diese Korrelation in diesem Jahr besonders zu beachten ist", so Sigel.



"In der Hoffnung auf eine bessere Wertentwicklung digitaler Vermögenswerte im Jahr 2023 möchten wir drei Chancen hervorheben, die Ethereum-Gründer Vitalik Buterin kürzlich in einem Blog erwähnte:



1. Massenhafte Einführung von Wallets: Die Entwicklung von Wallets, die für die Anleger einfach zu bedienen sind und Milliarden von Nutzern an Bord holen können.

2. Inflationsresistente Stablecoins: Die Schaffung von Stablecoins, die allen Bedingungen, einschließlich einer Hyperinflation, standhalten und weltweit zugänglich sind.

3. Ethereum-gestützte Website-Logins: Technische Entwicklungen, die Ethereum in die Lage versetzen, zentralisierten Monopolen wie Facebook, Google und Twitter die Anmeldemacht zu entreißen und mehr Marktdominanz bei internetbasierten Anwendungen zu erlangen."



Vitalik Buterin habe dazu Folgendes geschrieben: "Das sind alles Probleme, die gelöst werden können, und es gibt einen starken Willen, sie zu lösen. Die Rollup-Technologie wird schnell skaliert, und die Transaktionen werden bereits viel schneller in die Blockchain aufgenommen als noch vor drei Jahren." (26.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das Jahresende 2022 war nicht nur schwierig für Wachstumsaktien, sondern auch für digitale Vermögenswerte, sagt Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research bei VanEck, in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar.Im Dezember sei Bitcoin um 3 Prozent, Ethereum um 7 Prozent, der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) um 9 Prozent und der MVIS Smart Contract Leaders Index um ganze 17 Prozent gefallen.