2. Anwendungsentwicklung:



- Web2: Web2-Entwickler würden ihre eigene Infrastruktur nutzen, die Anwendungsentwicklung sei zentralisiert. Die Landschaft werde von monolithischen Anwendungen mit siloartigen Datenbanken beherrscht.



- Web3: Die Web3-Entwicklung basiere auf der Blockchain-Technologie und sei dezentralisiert. Vertrauenswürdige Interaktionen würden durch Smart Contracts, dezentrale Anwendungen (DApps) und Blockchain-Protokolle ermöglicht, Intermediären brauche es nicht mehr.



3. Anlegerperspektive:



- Web2: Das traditionelle Eigenkapital oder die Beteiligung an zentralisierten Unternehmen stehe in der Regel im Fokus der Investoren. Dividenden und Unternehmensgewinne würden Wert schaffen.



- Web3: Web3-Anleger hätten oft mit Token zu tun. Es sei wichtig, die Token-Ökonomie oder das Wirtschaftsmodell eines Blockchain-basierten Systems zu verstehen. In solchen Systemen würden Token Nutzen, Eigentum und Governance repräsentieren. Investitionsentscheidungen würden von der Governance und dem Wertsteigerungspotenzial der Token beeinflusst. (29.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Web3, eine bahnbrechende Kraft in der ständigen Entwicklung des Internets, verspricht, die Art und Weise, wie wir online kommunizieren, Geschäfte tätigen und Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, völlig zu verändern, so Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar."Web2 ist das Internet, in dem die Benutzer Inhalte aus einer zentralen Datenbank lesen und in diese schreiben - Web3 hingegen ist das Internet, in dem die Benutzer nicht nur Inhalte lesen und in eine Datenbank schreiben, sondern auch Eigentümer der von ihnen erstellten Inhalte sind und Inhalte über die Web3-Infrastruktur verkaufen oder kaufen können", so Martens. Die Datenbank in Web3 sei die Blockchain (obwohl für einige Anwendungsfälle immer noch eine zentralisierte Infrastruktur erforderlich sei, aber das Eigentum sei durch Kryptographie gebunden). Im Folgenden gehe er näher darauf ein, was dieser Paradigmenwechsel für die wichtigsten Akteure bedeutet: Nutzer, Entwickler und Investoren.1. Benutzererfahrung:- Web3: Die Nutzer würden sich aktiv an Web3 beteiligen. Die dezentrale Architektur von Web3 gebe den Nutzern mehr Kontrolle über ihre digitalen Identitäten und Daten. Die Blockchain-Technologie fördere eine nutzerorientierte Erfahrung, indem sie die Transparenz und das Vertrauen in Transaktionen garantiere.