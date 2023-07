Im Vorfeld des Zinsentscheids in dieser Woche rechne "Der Aktionär" zunächst mit einer Fortsetzung des aktuellen Seitwärtstrends. Der Blick in die Vergangenheit zeige jedoch, dass Phasen mit relativ geringen Kursschwankungen meist nur von kurzer Dauer gewesen seien. Krypto-Investoren sollten sich daher wieder auf einen Anstieg der Volatilität einstellen. Die positiven Langfrist-Prognose für den Bitcoin gelte jedoch weiterhin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (24.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem impulsarmen Wochenende würden am Kryptomarkt auch zu Wochenbeginn moderate Verluste geschrieben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor dem Zinsentscheid der FED am Mittwoch würden sich viele Marktteilnehmer zurückhalten. In den Top 10 nach Market Cap könne sich dabei nur Dogecoin gegen den allgemeinen Trend stemmen.Beim nächsten Zinsentscheid am Mittwoch dürfte die US-Notenabnk wohl noch ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen und den Leitzins auf 5,25 bis 5,50% anheben. Darüber herrsche am Markt weitgehend Einigkeit. Auch bei Bitcoin und Co dürfte dies mittlerweile eingepreist sein.Dennoch würden sich viele Krypto-Investoren aktuell zurückhalten, denn im Hinblick auf die künftige Geldpolitik in den USA würden Marktbeobachter davon ausgehen, dass sich die FED auch weiterhin alle Türen offenhalten werde. Klare Aussagen, ob dies die letzte Erhöhung sei und ab wann die Zinsen wieder sinken würden, seien daher kaum zu erwarten.XRP verliere dabei mit rund 3% am stärksten. Nach dem Teilerfolg im Rechtsstreit mit der SEC habe der Coin zuvor aber auch überdurchschnittlich hohe Gewinne gemacht. Trotz des Rücksetzers stehe auf 30-Tage-Sicht ein Plus von etwa 46% zu Buche.Größter Gewinner in den Top 10 sei derweil Dogecoin mit einem Plus von rund 3,5%. Der Memecoin profitiere von Medienberichten, wonach Tesla wieder Zahlungen mittels DOGE akzeptieren könnte. Der chinesische Reporter Wu Blockchain habe zuvor eine Änderung im Quellcode der Website für die Zahlungsabwicklung entdeckt. Demnach sei Bitcoin zwischenzeitlich als Bezahloption entfernt worden, nicht aber Dogecoin. Am Markt werde nun spekuliert, dass Tesla bei einer Wiedereinführung von Krypto-Zahlungen womöglich nur noch DOGE akzeptieren könnte. Zumal CEO Elon Musk ein großer Fan des Parodie-Coins sei.