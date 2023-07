In den Top 20 nach Market Cap steche dabei v.a. Stellar mit einem Kursplus von fast 15% heraus. Auch Solana (+4,4%) und Bitcoin Cash (+3,3%) und Cardano (+2%) würden überdurchschnittlich steigen. Größter Verlierer sei zu Stunde derweil Toncoin mit einem Minus von 2,6%.



Der jüngste Zinsentscheid liefere dem Kryptomarkt im Allgemeinen und dem Bitcoin im Speziellen zunächst keine großen Impulse. Kurz- und mittelfristig rechne Der Aktionär daher nun auch mit einer Fortsetzung der Richtungssuche. Auf lange Sicht stünden beispielsweise mit der möglichen Zulassung von Spot-ETFs auf den Bitcoin oder dem nächsten "Halving" einige potenzielle Kurstreiber bereit. Die langfristige Kaufempfehlung für spekulative Anleger mit Weitblick gelte daher weiterhin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Bitcoin Cash. (27.07.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Zinsentscheid der FED am Vorabend würden am Kryptomarkt wieder die grünen Vorzeichen dominieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erhöhung des Leitzinses um weitere 25 Basispunkte sei für die meisten Marktteilnehmer jedoch keine große Überraschung mehr gewesen. Deutliche Kursgewinne würden daher nur wenige Top-Coins verzeichnen."Die FED-Sitzung am Mittwoch war wahrscheinlich das Beste, was aus der Sicht von Bitcoin zu erwarten war, da die Wahrnehmung bleibt, dass die Anhebung im Juli auf ein 22-Jahres-Hoch entweder der Höhepunkt dieses Straffungszyklus war - oder wir sehr nahe daran sind", habe Sam Yilmaz, Mitbegründer des auf Kryptowährungen fokussierten Risikofonds Bloccelerate gegenüber Barron’s gesagt.