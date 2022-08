Weitere gute Neuigkeiten: Ethereum mache erhebliche Fortschritte bei der Umstellung auf Proof-of-Stake. Das Ethereum-Protokoll sei in der Endphase einer entscheidenden Änderung seiner Netzwerkarchitektur, die eine Reihe von Generalproben in den drei "Testnetzwerken" Ropsten, Sepolia und Goerli erfordere, welche das Ethereum-Protokoll unterstützen würden. Vorausgesetzt, dass keine Fehler auftreten würden, sei das vorläufige Datum für die Fusion des Hauptnetzes nun der 19. September, so die leitenden Ethereum-Entwickler.



"Sobald die Fusion abgeschlossen ist, erwarten wir, dass die Inflationsrate von Ethereum von der derzeitigen jährlichen Rate von etwa einem Prozent auf eine deflationäre Nettorate fallen wird, da die Bruttoemissionen von 12.000 ETH pro Tag auf etwa 1.280 sinken werden", sage Sigel. Dies könne beim All-in-Staking zu einer effektiven Jahresverzinsung zwischen 6 und 7 Prozent führen, abhängig von Faktoren wie dem bei der Zusammenführung eingesetzten Betrag, den täglichen Gebühren zum Zeitpunkt der Zusammenführung und dem Prozentsatz des Gebührenverbrauchs. "Dieser effektive Jahreszins ist beträchtlich besser als die derzeitige Rendite von etwa 4 Prozent, die mit gestakten Ethereum erzielt wird", so Sigel.



Außerdem: Die Token von Krypto-Börsen seien im Juli um 33 Prozent gestiegen, angeführt von der insolventen Celsius-Plattform, die um 60 Prozent zugelegt habe, da die Werte der Sicherheiten gestiegen seien und Privatanleger keine Abhebungen hätten vornehmen können. Dies habe Celsius mehr Zeit gegeben, um den Wert seiner verbleibenden Bestände zu optimieren.



Binance sei um 34 Prozent gestiegen, da es den gebührenfreien Bitcoin-Handel eingeführt habe. Im Gegensatz dazu hätten kleinere Plattformen wie Bitstamp Pläne angekündigt, von einigen Nutzern eine monatliche "Inaktivitätsgebühr" von 10 Euro zu verlangen, bevor sie aufgrund der Empörung der Community einen Rückzieher gemacht hätten. "Insgesamt hinkten Exchange-Token im Juli etwas hinterher, weisen aber eine viel geringere Volatilität auf als alle anderen von uns beobachteten Sektoren, sodass dieser Bereich unserer Meinung nach voller interessanter Chancen ist", erkläre Sigel. (19.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Token mit hoher Marktkapitalisierung führten im Juli die Preise digitaler Vermögenswerte nach oben", erklärt Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research bei VanEck, in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar.Bitcoin und Ethereum seien um 19 bzw. 58 Prozent gestiegen, während der NASDAQ um 10 Prozent zugelegt habe. Allerdings hätten mehrere Insolvenzen im gesamten Krypto-Lending-System, darunter Voyager, Vauld, Zipmex, Three Arrows Capital und Celsius, ein Loch von geschätzten 5 Milliarden US-Dollar in die Krypto-Bilanzen gerissen. "Der Schmerz führte jedoch zu einer Konsolidierung, die von den Käufern FTX und Nexo angeführt wurde. Das gab den Anlegern eine gewisse Zuversicht, dass sich ein Boden für weitere Käufe gebildet hat", so Sigel.