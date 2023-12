NFTs, diese einzigartigen und nicht austauschbaren digitalen Vermögenswerte, die sicher auf Blockchains gespeichert seien, hätten ihren Weg in das Reich von Bitcoin gefunden. Während Bitcoin ein Veteran in der Krypto-Sphäre sei, habe sich seine jüngste Umarmung von NFTs als lukrativ erwiesen, mit einem Brutto-Handelsvolumen von rund 401 Millionen US-Dollar im November. Obwohl sie hinter Ethereum zurückbleiben würden, würden die NFT-Umsätze von Bitcoin die des Solana-Netzwerks um fast das Vierfache übertreffen und sich auf etwa 97 Millionen US-Dollar belaufen. Die Ausweitung der Transaktionen auf andere Netze unterstreiche den wachsenden Wert des Blockraums und unterstreiche seine entscheidende Rolle. Es gebe eine anhaltende Debatte darüber, wie die Bitcoin-Blockchain genutzt werden sollte. Gegner von Bitcoin-basierten NFTs, so genannten Ordinals, würden sie als Spam-Angriffe erklären, während Befürworter sie als Teil der Freiheit sähen, die die Dezentralisierung mit sich bringe.



Die Fertigstellung der MiCAR im Jahr 2023 habe die Position Europas als globaler Vorreiter bei der umfassenden Regulierung von Kryptowährungen gefestigt. Die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) ziele darauf ab, den Rahmen für Krypto-Assets in der gesamten Europäischen Union zu standardisieren. MiCA verspreche Rechtsklarheit für Emittenten, Service-Anbieter und Nutzer und stärke den Verbraucherschutz und die Marktintegrität. Darüber hinaus fördere es gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Innovation und Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern begünstigen würden.



Tokenisierte Real-World Assets (RWAs) würden sich mausern: Der Aufstieg von digital nativen tokenisierten Vermögenswerten habe im Jahr 2023 ein bemerkenswertes Wachstum erfahren. Die Marktkapitalisierung von tokenisierten RWAs sei auf über 400 Millionen US-Dollar gestiegen, was einer monatlichen Wachstumsrate von etwa 6 Prozent entspreche. Ihr Wert ergebe sich aus realen Vermögenswerten, der Nachfrage nach der Blockchain-Version des Vermögenswerts und dem Nutzen innerhalb des Blockchain-Ökosystems (z.B. innerhalb von DeFi) - ein Trend, der auf ein potenzielles künftiges Wachstum hindeute.



Kryptowährungen, die nicht auf einer Blockchain basieren würden, würden sich zu potenziellen Alternativen zu ihren Blockchain-basierten Pendants entwickeln und die Beschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit überwinden. Der Marktanteil und die Nutzerakzeptanz dieser Assets hätten zugenommen, wobei Beispiele wie Hedera Hashgraph, Nano, IOTA, Kaspa, SUI, SEI und andere kleinere Akteure an Zugkraft gewonnen hätten.



Staking-Anstieg in Ethereum und anderen Proof-of-Stake-Kryptowährungen (PoS): Staking, eine Praxis, die nicht nur von Ethereum, sondern auch von verschiedenen PoS-basierten Kryptowährungen übernommen worden sei, habe einen starken Beteiligungsanstieg erlebt. Dieser Trend sei auf technologische Fortschritte, ein verstärktes institutionelles Engagement und die Suche nach zusätzlichen Renditen in einem rückläufigen Markt zurückzuführen. Die Staking Ratio von Ethereum sei von 12 auf fast 25 Prozent gestiegen, was den deflationären Charakter von Ethereum unterstreiche und den Druck auf das begrenzte zirkulierende Angebot erhöhe. (Ausgabe Dezember 2023) (18.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Wir nähern uns dem Ende des Jahres 2023 und die Kryptowährungsbranche scheint bereit zu sein, einen bedeutenden Wandel einzuleiten, der den Beginn einer vielversprechenden Hausse signalisiert", sagt Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck."Trotz der anfänglichen Ruhe, die sich ein wenig so anfühlte, als würde der Markt zu Beginn des Jahres ein langes Winterschläfchen halten, sind die Preise für Vermögenswerte deutlich gestiegen. Dieser Anstieg steht im Widerspruch zu den Erwartungen einer stabilen Entwicklung in der ersten Hälfte des Jahres 2023, insbesondere im Fall von Bitcoin."In seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar blicke Martens auf das Jahr 2023 und die entscheidenden Ereignisse, die den Weg des Kryptowährungssektors in diesem dynamischen Jahr bestimmt hätten, zurück.