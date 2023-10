3. Verhältnis zwischen kurz- und langfristigen Inhabern



Diese Kennzahl beziehe sich auf den Anteil der Inhaber von Kryptowährungen, die ihre Vermögenswerte erst kürzlich erworben hätten ("kurzfristige Inhaber"), im Vergleich zu denjenigen, die ihre Vermögenswerte bereits seit längerer Zeit halten würden ("langfristige Inhaber").



In jüngster Zeit habe der Markt eine erhebliche Abwanderung kurzfristiger Inhaber erlebt, was viel Raum für potenzielles Wachstum lasse.



4. Erholung der Transaktionen



Nach einem Crash sei es wichtig, die Nutzung eines Blockchain-Netzwerks anhand der Anzahl der auf der Kette durchgeführten Transaktionen zu überwachen. Jüngste Daten würden darauf hindeuten, dass sich die Aktivität weitgehend erholt habe und sich dem Niveau vor dem Crash annähere. Dies deute darauf hin, dass das Interesse und die Aktivität im Bereich der Kryptowährungen wieder zugenommen hätten.



5. Sich verändernde Dynamiken: Kursanstieg und Handelsvolumen



Bullenmärkte würden sich durch einen schnellen Kursanstieg und eine Zunahme des Handelsvolumens auszeichnen. Interessanterweise beobachte man eine Verschiebung dieses Trends. Der Kursanstieg sei zwar ein wichtiger Faktor, aber auch das Handelsvolumen, das den Grad der Marktbeteiligung widerspiegele, habe sich deutlich verändert. Dies könnte den Übergang von einem Bären- zu einem Bullenmarkt signalisieren.



6. Bonus-Grund: Nützliche DApps



DApps seien dezentralisierte Anwendungen, die auf Smart Contracts basieren und die Blockchain als Hauptinfrastruktur nutzen würden. DApps hätten oft ihren eigenen Utility-Token, würden aber auch den nativen Netzwerk-Token nutzen, um Transaktionen oder andere von der DApp gesteuerte Aktivitäten zu ermöglichen.



Im vergangenen Jahr hätten immer mehr DApps einen geeigneten Produktmarkt und ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell gefunden, das Dezentralisierung wirklich sinnvoll mache. Der Utility-Token schaffe Anreize und Einkommensströme für Token-Inhaber und Nutzer, während die DApp eine einzigartige Dienstleistung oder ein einzigartiges Produkt anbiete, das mit herkömmlicher Web-2.0-Technologie nicht realisiert werden könne. (Ausgabe Oktober 2023) (27.10.2023/ac/a/m)





