Den Lambo (auch bekannt als Lamborghini) und den Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) bezahlen und stilvoll mit Bitcoin ins Kino fahren: Zum Glück sei dies heutzutage sehr gut möglich. "Luxusautohersteller wie Ferrari haben sich kürzlich der Krypto-Revolution angeschlossen und ermöglichen es ihren Kunden, ihre Traumautos mit digitalen Assets zu kaufen", sage Martens. Die Entscheidung von Ferrari sei durch die Marktnachfrage und eine gewisse Anerkennung der Investitionen ihrer Kunden in Kryptowährungen angetrieben worden. Während Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) die Bitcoin-Zahlungen im Jahr 2022 aufgrund von Umweltbedenken kurzzeitig eingestellt habe, würden aktuelle Daten zeigen, dass fast 60 Prozent der Energie für Bitcoin-Mining aus erneuerbaren Energien stamme, was einige dieser Befürchtungen zerstreue. "Da die meisten führenden Kryptowährungen auf Proof-of-Stake umstellen, wird der Energieverbrauch weiter gesenkt, was Unternehmen wie Tesla die Tür zu einer breiteren Akzeptanz öffnen könnte", so Martens.



Die direkte Entgegennahme von Kryptowährungen bringe die Verantwortung für die Verwaltung privater Schlüssel mit sich, eine Aufgabe, für die viele Unternehmen intern nicht ausreichend gerüstet seien. Um diese Lücke zu schließen, würden Zahlungsdienstleister Kryptowährungen in Fiat-Geld umwandeln, bevor sie sie an die Verkäufer weiterleiten würden. Dies gewährleiste zwar einen reibungslosen Transaktionsablauf, sei jedoch mit geringfügigen Kosten verbunden. Rechtliche Bedenken in den USA könnten erklären, warum Unternehmen wie Ferrari diesen indirekten Ansatz bevorzugen würden. Die Nutzer würden einfach mit ihrer Debitkarte zahlen, die mit ihrer Kryptowährungs-Wallet verknüpft sei, und der Verkäufer komme mit der Kryptowährung nie direkt in Kontakt. Dies eröffne auch die Möglichkeit, mit anderen Mitteln zu bezahlen, etwa mit tokenisierten Vermögenswerten wie Immobilien oder sogar tokenisierten Wertpapieren. Mit anderen Worten: Sie müssten kein Fiat-Geld besitzen, um Zahlungen zu leisten.



Im Laufe der Jahre habe sich die Benutzerfreundlichkeit von Krypto-Wallets und Speicheroptionen erheblich verbessert. Trotz der Fortschritte würden Kryptozahlungen nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Transaktionen ausmachen. Eine beträchtliche Anzahl von Krypto-Enthusiasten entscheide sich dafür, ihre Vermögenswerte zu "hodeln" oder DeFi-Liquidität bereitzustellen, anstatt sie für alltägliche Käufe zu verwenden.



"Während wir durch die sich entwickelnde Landschaft der Krypto-Zahlungen navigieren, ist es klar, dass es einen erheblichen Raum für Wachstum gibt. Mit verbesserten Nutzererfahrungen, breiterer Akzeptanz in der Industrie und einer Verlagerung hin zu umweltfreundlichen Mining-Methoden werden Krypto-Zahlungen eine größere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Finanzen und Handel spielen. Die Frage "Möchten Sie mit Kryptowährungen bezahlen?" könnte schon bald zu einer alltäglichen Frage werden, die die wachsende Bedeutung digitaler Vermögenswerte in unserem täglichen Leben widerspiegelt", sage Martens. Es könnte auch sein, dass die Wahl der Zahlungsmethode völlig abstrahiere und stattdessen durch eine einzige Karte ersetzt werde, die eine "Pay-with-Anything"-Funktionalität biete, bei der ein Algorithmus in Echtzeit den optimalen Weg zur Bezahlung des Produkts oder der Dienstleistung auswähle. (Ausgabe November 2023) (27.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Der Satz "Möchten Sie mit Kryptowährungen bezahlen?" könnte in der digitalen Landschaft von morgen an Bedeutung gewinnen", erklärt Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck.In den Anfangstagen der Kryptowährung seien reine Krypto-Veranstaltungen ein Zeichen ideologischer Reinheit gewesem und hätten das Ende der Fiat-Dominanz signalisiert. Mit der Reifung des Krypto-Ökosystems hätten die Nutzer nun jedoch die Möglichkeit, ihre bevorzugte Zahlungsmethode zu wählen. In seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar befasse sich Martens mit der Entwicklung von Krypto-Zahlungen, bewerte das Nutzererlebnis und geht der Frage nach, ob sie die traditionellen Fiat-Transaktionen übertreffen würden.