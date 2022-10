"Wir gehen davon aus, dass 30 Prozent des traditionellen digitalen Handels in diesen Marktsegmenten bis 2030 in das offene, auf Kryptowährungen basierende Metaverse integriert werden, wobei die wichtigsten Blockchain-Protokolle einen Anteil von zwei Prozent erreichen", so Sigel. Vergleiche man dies mit Web 2.0-Unternehmen mit ihren 5 bis 70 Prozent Marktanteil, so sehe das offene Metaverse wie ein gutes Geschäft für Urheber und Verbraucher aus. Viele Kryptowährungen, die derzeit 60 bis 90 Prozent unter ihrem Höchststand lägen, seien Kaufoptionen auf das enorme disruptive Potenzial dieser digitalen Transformation.



Metaverse-Anwendungen seien lange Zeit zentralisiert und nicht interoperabel gewesen, was zu einem suboptimalen Nutzererlebnis geführt habe. Zu den populärsten Anwendungen, die diesen Bereich dominiert hätten, würden Roblox, Grand Theft Auto und Fortnite gehören. All diese Spiele hätten Milliarden von Dollar an Umsatz eingebracht, böten ihren Nutzern jedoch nicht die grundlegende Freiheit, ihre Gegenstände außerhalb der Spielumgebung unbegrenzt zu besitzen, geschweige denn sie in einem anderen Spiel zu verwenden. Dies ändere sich nun mit der Entwicklung von durchsatzstarken Layer-1-Blockchains. Jetzt könnten Spieleentwickler spielinterne Vermögenswerte in der Blockchain als NFTs speichern, was den Spielern die Möglichkeit geben würde, die von ihnen erworbenen Gegenstände in Besitz zu nehmen und zum Beispiel Assets aus Spielen zu handeln oder zu verkaufen und sogar in andere Spiele übertragen zu können.



"Bei der Analyse, wie wir unsere Investitionen am besten positionieren, um von der Entwicklung des Metaverse zu profitieren, geht es uns vor allem darum, zu verstehen, welche Layer-1-Token und Infrastrukturanbieter angesichts der weit verbreiteten Metaverse-Akzeptanz ein asymmetrisches Upside aufweisen", so Sigel. "Dementsprechend sind wir am meisten an Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon und Solana interessiert, da über 90 Prozent der derzeit 1.614 Blockchain-Spiele auf diesen vier Ketten gestartet sind oder dies planen." Darüber hinaus würden sich die führenden Metaversen für virtuelle Welten alle auf Ethereum oder Polygon befinden, was darauf hindeute, dass sich ein erheblicher Teil des langfristigen Datenverkehrs dort niederlassen werde.



"Über Layer-1 hinaus suchen wir nach Projekten, die Probleme in diesem Bereich lösen, die Blockchain-Spiele und Metaversen grundsätzlich daran hindern, ihr volles Potenzial zu erreichen." Eine dieser möglichen Lösungen sei ImmutableX, ein Layer-2-Projekt, das das Problem der fragmentierten NFT-Liquidität lösen solle und es Spieleentwicklern unter anderem ermögliche, Assets in ihrem eigenen Metaverse zu verkaufen. Nutzer des Web3-Metaverse müssten dann nicht mehr nach OpenSea oder Magic Eden gehen, um Gegenstände zu kaufen, auch wenn sie dies weiterhin tun könnten.



Um die Zukunft der Spieleindustrie vorhersagen zu können, sei es wichtig zu verstehen, wie sich die Monetarisierung von Spielen im Laufe der Zeit verändert habe. "Bisher gab es vier verschiedene Modelle, die die Monetarisierung von Spielen beschreiben, und wir glauben, dass wir nach Modellen wie Pay-per-Play, Premium Play, Free-to-Play und Play-to-Earn nun in eine fünfte Phase übergehen: Play-to-Own, das als nächste Welle des revolutionären Gameplays gilt und die erfolgreichsten Aspekte der Free-to-Play- und Play-to-Earn-Modelle vereint", habe Sigel gesagt. (17.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Metaverse-Token haben sich seit Beginn des Krypto-Winters im Vergleich zu anderen Kryptowährungen besonders schwer getan, so Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research bei VanEck.Seit dem Krypto-Höchststand im November letzten Jahres sei der MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders-Index um insgesamt 85 Prozent gesunken. "Die Performance war seit dem Tiefpunkt im Juni besser, aber Metaverse-Coins waren von den Sektoren, die wir verfolgen, oft der volatilste", habe Matthew Sigel gesagt. "Das verdeutlicht einen Mangel an Vertrauen der Stakeholder in das Gewinnmodell." In seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar erkläre er, welche Chancen das Metaverse bieten könne und welche Punkte dabei für Investitionen zu berücksichtigen seien.Auch wenn viele Menschen noch keine klare Definition für das Metaverse und seine verschiedenen Ausprägungen geben könnten, hätten sie im letzten Jahrzehnt höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form damit interagiert. "Heute versteht man unter dem Metaverse umgangssprachlich die Schaffung virtueller Welten, wie sie Second Life im Jahr 2003 als Pionierarbeit geleistet hat", erkläre Sigel. "Wir gehen jedoch davon aus, dass das offene Metaverse letztendlich als jede interaktive, digitale Freizeitbeschäftigung oder jeder Handel definiert werden wird, die entweder realen oder fantastischen Erfahrungen ähnelt und mit Bitcoin, Stablecoins oder anderen digitalen Vermögenswerten interoperabel ist." Diese Definition werde Videospiele, AR/VR-Erlebnisse, E-Commerce, soziale Medien, Sammlerstücke und digitale Werbung umfassen.