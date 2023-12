Nach der gesunden Korrektur vom Wochenanfang stehe einer Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung beim Bitcoin nun nichts mehr im Weg. Zumal sich an den positiven Kurskatalysatoren und der guten Branchenstimmung ohnehin nichts geändert habe. "Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt die langfristige Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler.



Wer breit gestreut und ganz ohne Anmeldung an einer Kryptobörse in zehn der trendstärksten Coins und Token nach dem bewährten TSI-System investieren wolle, könne zum Krypto TSI-Index von "Der Aktionär" greifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet unverändert gelassen und für das kommende Jahr erste Zinssenkungen in Aussicht gestellt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".An den Märkten sei das gut angekommen: Der Bitcoin habe daraufhin wieder den Vorwärtsgang eingelegt und einen guten Teil des Rücksetzers vom Wochenanfang schon wieder aufgeholt.Nach dem FED-Entscheid am Vorabend sei die Unsicherheit vieler Marktteilnehmer verschwunden und die Bullen würden wieder das Ruder übernehmen. So auch beim Bitcoin: Der Kurs der digitalen Leitwährung habe sich in der Nacht auf Donnerstag wieder bis auf 43.430 Dollar nach oben geschraubt und notiere auf 24-Stunden-Sicht aktuell rund 4,3 Prozent höher bei im Bereich der 43.000er Marke.Einen Teil der Verluste vom Wochenanfang, als Gewinnmitnahmen den Bitcoin kurzzeitig bis auf 40.235 Dollar gedrückt hätten, habe er damit bereits wieder aufholen können. Das Minus auf 7-Tage-Sicht sei auf gut zwei Prozent geschrumpft. Auf 30-Tage-Sicht notiere die Digitalwährung ohnehin rund 17 Prozent höher.Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Donnerstagvormittag die grünen Vorzeichen dominieren. Die Marktkapitalisierung aller Coins und Token steige auf 24-Stunden-Sicht um rund fünf Prozent auf 1,61 Billionen Dollar. Unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap würden Avalanche (+8,7 Prozent), Solana (+9,5 Prozent) und Cardano (+15,1 Prozent) mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen herausstechen.