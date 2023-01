So erfreulich das Comeback der Kryptos nach der langen Talfahrt des vergangenen Jahres auch sei - viele Marktteilnehmer würden zunächst vorsichtig bleiben, und zwar zu Recht: Während mit den jüngsten Kursgewinnen auch das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen gestiegen sei, müssten die Bullen nun erst einmal beweisen, dass sie das positive Momentum aufrechterhalten könnten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach deutlichen Kursgewinnen in der Vorwoche setzt sich die Erholung am Kryptomarkt zu Wochenbeginn fort - wenn auch mit gedrosseltem Tempo, berichtet Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit Kursgewinnen von rund einem Prozent ringe der Bitcoin am Montagvormittag weiter mit der Marke von 21.000 Dollar. Die Stimmung der Marktteilnehmer habe sich aber wieder sichtlich aufgehellt.Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt sei am Sonntag bei 52 Zählern auf den höchsten Stand seit Anfang April 2022 gestiegen. Damit habe das Stimmungsbarometer erstmals seit rund neun Monaten wieder eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer signalisiert. Zuvor habe der Index durchgehend "Angst" oder gar "extreme Angst" angezeigt.Grund für den Stimmungsumschwung seien vor allem die zuletzt deutlich gestiegenen Kurse am Kryptomarkt. Der Bitcoin notiere auf Wochensicht mehr als 20 Prozent höher bei aktuell rund 20.800 Dollar. In den vergangenen Tagen habe er sogar mehrfach kurz die 21.000er Marke überwunden.Auch zu Beginn der neuen Woche würden am Kryptomarkt die grünen Vorzeichen dominieren. Es gehe dabei jedoch gemächlicher zu als in den letzten Tagen. Zur Stunde verbuche der Bitcoin ein moderates Plus von 0,8 Prozent. Deutlich größere Kurssprünge seien auch bei den meisten Altcoins nicht drin.Auch der Fear & Greed Index sei am Montag auf 45 Zähler gesunken und signalisiere damit nun wieder "Angst". Der neutrale Bereich bleibe damit aber in Reichweite.