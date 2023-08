- Kryptowerte seien wie eine Einstiegsdroge in illegale Aktivitäten: Aufgrund des potenziell unveränderlichen Charakters der Blockchain könnten die Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Kryptowährungen den Strafverfolgungsbehörden helfen, illegale Aktivitäten einzudämmen, was zur Identifizierung der letztendlichen Nutznießer der illegalen Aktivitäten führen könnte. Sie sei auch als Tor zu Innovation, finanzieller Integration und Effizienz bekannt. Die Technologie von Web3 und DeFi habe die Türen für eine Fülle von Anwendungsfällen geöffnet, die zuvor als unmöglich oder unpraktisch gegolten hätten.



- Kryptos würden zur Steuerhinterziehung verwendet: Transaktionen mit Kryptowährungen unterlägen zunehmend der Besteuerung. Viele Länder würden die Meldung von Kryptogewinnen verlangen und es gebe legitime Instrumente für das Steuermanagement. Wichtig zu erwähnen sei, dass es in vielen Ländern an Klarheit und Regulierung in Bezug auf den Besitz und den Handel mit Kryptowährungen mangele, was Möglichkeiten für Aufsichtsarbitrage schaffe.



- Krypto sei eine Blase, die auf das Platzen warte: Die Blockchain-Technologie habe ein transformatives Potenzial und viele Projekte würden Probleme der realen Welt lösen. Die Märkte könnten zwar unbeständig sein, aber nicht alle Projekte seien ausschließlich auf Spekulationen zurückzuführen. Ein besserer Weg, um Bitcoin und andere Kryptowährungen in Bezug auf ihre Kursentwicklung zu beschreiben, sei die Verwendung von Marktzyklen. Es schienen sich klare Muster abzuzeichnen, die stark mit der Halbierungszeit korrelieren würden (der algorithmisch definierten Zeit, nach der die Miningprämien abnehmen würden).



- Kryptos würden verboten: Viele Länder erkennen würden die Vorteile der Blockchain-Technologie. Während sich die Vorschriften weiterentwickeln können, seien völlige Verbote möglich, aber aufgrund des Potenzials der Technologie unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil: Kryptowährungen würden weltweit von Regierungen, Organisationen und Privatpersonen als innovative Technologie angenommen. Nutzer und Investoren von digitalen Vermögenswerten sollten sich bewusst sein, dass es Länder gebe, in denen Kryptowährungen generell verboten seien, wie z. B. der Stablecoin PYUSD von PayPal, der kürzlich auf Ethereum eingeführt worden sei und zu den Netzwerkeinnahmen von Ethereum beitrage und somit die Nachfrage nach dem nativen Token Ethereum erhöhe.



- Alle Kryptowährungen seien gleich: Kryptowährungen hätten verschiedene Anwendungsfälle, von digitalen Zahlungen bis hin zu Smart Contracts und datenschutzfreundlichen Transaktionen. Sie würden sich in Design, Technik und Zweck unterscheiden. (30.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Unterscheidung zwischen Krypto-Befürwortern und Krypto-Skeptikern ist nicht nur auf falsche Vorstellungen über das soziale System der Kryptowährung zurückzuführen, sondern auch auf die Hartnäckigkeit der gängigen Krypto-Mythen, so Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck.