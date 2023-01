Als größter Gewinne unter den Top 20 nach Marktkapitalisierung schieße Solana am Montag um mehr als 20 Prozent nach oben. Der Coin habe im Vorjahr allerdings auch überdurchschnittlich große Verluste verzeichnet. Grund dafür seien unter anderem wiederholte Ausfälle und die große Nähe des Projekts zur mittlerweile insolventen Krypto-Firma FTX gewesen. Da diese Themen nach wie vor nicht vom Tisch seien, sei die aktuelle Gegenbewegung bei Solana allerdings mit Vorsicht zu genießen.



Ein Medienbericht, wonach die New Yorker Staatsanwaltschaft und die US-Börsenaufsicht SEC den Krypto-Konzern Digital Currency Group (DCG) genauer unter die Lupe nehmen wollten, beunruhige die Marktteilnehmer dabei nicht sonderlich. Konkret solle es bei der Untersuchung um interne Zahlungen zwischen DCG und der notleidenden Lending-Tochter Genesis gehen.



Neben Genesis betreibe das Unternehmen auch den Krypto-Vermögensverwalter Grayscale, der mit dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) den weltgrößten Bitcoin-Fonds manage.



An potenziellen Risiko- und Unsicherheitsfaktoren mangle es dem Kryptomarkt auch weiterhin nicht, doch aktuell würden Hoffnungen auf eine Bodenbildung und einen Rebound das Sentiment bestimmen. Um nicht in die nächste Bullenfalle zu treten, sollten Krypto-Investoren weiterhin auf der Hut bleiben und langfristig sowie mit begrenztem Mitteleinsatz agieren. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, warte an der Seitenlinie auf eine nachhaltige Trendwende im Chart.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (09.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer wochenlangen Seitwärtsphase am Kryptomarkt geben zu Beginn der neuen Woche die Bullen wieder den Ton an, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während dem Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) ein Kursplus von rund 1,5 Prozent genüge, um auf ein 3-Wochen-Hoch zu klettern, würden einige Altcoins sogar deutlich größere Kursgewinne verzeichnen. Das nähre die Hoffnung auf eine Bodenbildung.Bereits in der Nacht auf Montag habe der Bitcoin-Kurs die Marke von 17.000 Dollar zurückerobert - und damit die mehr als drei Wochen andauernde Seitwärtsrange im Bereich zwischen 16.400 und 17.000 Dollar nach oben verlassen. Nach der brutalen Talfahrt im vergangenen Jahr würden Branchenexperten dies als Signal auf eine starke Unterstützung in diesem Bereich werten.Laut Sean Farrell von FundStrat würden die Blockchain-Daten darauf hindeuten, dass es eine Menge bereitwilliger Käufer gebe, die "Appetit haben, Bitcoin auf dem sehr spezifischen Niveau von 16.000 bis 17.200 Dollar zu kaufen". Diese starke "Buy-wall" lasse auf die Bildung eines tragfähigen Bodens auf dem aktuellen Niveau hoffen, so der Experte gegenüber dem Branchenportal coindesk.com.Während zu Wochenbeginn am gesamten Kryptomarkt überwiegend Gewinne geschrieben würden und die Market Cap aller Coins und Token auf 24-Stunden-Sicht um rund drei Prozent auf 849 Milliarden Dollar steige, könnten einige Altcoins sogar deutlich größere Kursgewinne verzeichnen als der Bitcoin. Ethereum auf Rang 2 lege um fast vier Prozent zu und knacke damit die Marke von 1.300 Dollar.