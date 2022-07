Der Bitcoin pendele am Donnerstag wenig bewegt um die 20.000er-Marke und stecke damit weiterhin in der Seitwärtsrange der vergangenen Monate. Das Umfeld beleibe jedoch sehr angespannt und die Stimmung unter den Krypto-Investoren frostig. Eine zügige Erholung scheine vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich. Stattdessen sollten sich Anleger auf eine zähe Seitwärtsphase und anhaltend hohe Volatilität einstellen. Wer in diesem Markt trotzdem aktiv sein solle, sollte sich entsprechend langfristig positionieren.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (14.07.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin pendele am Donnerstag mit moderaten Kursbewegungen um die 20.000-USD-Marke, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Weder die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag, noch Meldungen über die Insolvenz des DeFi-Projekts Celsius schienen die Investoren nachhaltig zu beeindrucken. Die Sicherheit sei aber trügerisch.Auf den Anstieg der US-Verbraucherpreise auf 9,1% habe der Bitcoin am Vortag zwar mit einem kurzfristigen Dip um knapp 1.000 USD reagiert und dabei kurzzeitig die Marke von 19.000 USD leicht unterschritten. Anschließend habe er dies allerdings mehr als ausgeglichen und gegen Mitternacht sogar wieder die 20.000-USD-Marke zurückerobert.Dass die vor rund einem Monat in Schieflage geratenen Krypto-Firma Celsius am Mittwochabend Insolvenz angemeldet habe, schocke am Kryptomarkt ebenfalls niemanden mehr. Wegen "extremer Marktbedingungen" habe Celsius bereits Mitte Juni die Konten der Nutzer eingefroren und seither nach einer Lösung für die Liquiditätsprobleme gesucht - scheinbar ohne Erfolg.