Wegen der anhaltend großen Unsicherheit an den Märkten - insbesondere mit Blick auf weitere Zinserhöhungen der Fed und einer drohenden Rezession - sollten Krypto-Investoren aber nicht gleich überschwänglich werden, sondern weiterhin langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz agieren.



Wer dabei breit gestreut mit zehn besonders trendstarken Coins nach dem bewährten TSI-System und darüber hinaus ganz bequem ohne Anmeldung an einer Kryptobörse einsteigen will, kann zum Krypto TSI-Index von "Der Aktionär" greifen, so Nikolas Kessler. Das Zertifikat mit der WKN A2URRU bilde die Performance des Index nahezu 1 zu 1 ab.



Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument ("Prospekt") zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest (14.10.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die erste Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten am gestrigen Donnerstag war klar negativ, doch im weiteren Tagesverlauf hat sich die Stimmung an den Märkten um 180 Grad gedreht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch dem Kryptomarkt sei ein beachtlicher Turnaround in die Gewinnzone gelungen, der am Freitagvormittag noch nachwirke.Der höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September habe am Donnerstag zunächst für teils deutliche Verluste am Aktien- und Kryptomarkt ausgelöst. Nachdem der Bitcoin zeitweise rund vier Prozent ins Minus gerutscht und im Tief bis auf 18.320 Dollar abgetaucht sei, sei jedoch ein beachtlicher Intraday-Turnaround gefolgt.Innerhalb weniger Stunden habe die digitale Leitwährung die Verluste dabei komplett aufgeholt und dabei nicht nur die charttechnische Unterstützung im Bereich von 19.000 Dollar zurückerobert, sondern zeitweise sogar wieder die psychologisch wichtige 20.000er-Marke ins Visier genommen. Am Freitagvormittag notiere der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht fast vier Prozent höher bei rund 19.800 Dollar.Beim Bitcoin setze sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen vier Wochen im Bereich zwischen 18.300 und 20.400 Dollar zunächst fort. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Bodenbildung in diesem Bereich wachse somit. Nach Einschätzung des "Aktionär" sei in einem freundlicheren Gesamtmarkt jederzeit auch eine technische Erholungsrally drin.