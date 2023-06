Anfang Mai habe sich Coinbase-CEO Brian Armstrong trotz der drohenden SEC-Klage noch klar zum Standort USA bekannt. "Ich sage es klar und deutlich, wir setzen zu 100 Prozent auf die USA. Ich habe dieses Unternehmen in den USA gegründet, weil ich die hiesige Rechtsstaatlichkeit schätze. Das ist sehr wichtig und ich bin sehr optimistisch, dass die USA die richtige Lösung [für den Umgang mit Krypto] finden werden", habe er laut cointelegraph.com bei der Pressekonferenz anlässlich der Q1-Zahlen gesagt.



Ob das angesichts der SEC-Klage und den damit verbundenen Risiken für das operative Geschäft immer noch gelte, sei bislang offen. Ebenfalls Anfang Mai habe Coinbase aber bereits eine internationale Plattform gegründet, auf der Nutzer außerhalb der USA bestimmte Futures auf Bitcoin und Ethereum handeln könnten.



Das rigorose Vorgehen der SEC gegen den die Kryptobranche sorge kurz- und mittelfristig für große Unsicherheit und könnte langfristig zu einer Verschiebung des Markts gen Osten führen. Für den "Aktionär" bleibe im aktuellen Umfeld der Bitcoin die erste Wahl für geduldige Krypto-Investoren. Die Aktie von Coinbase sollten Anleger dagegen auch weiterhin meiden.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin (12.06.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere", sage der Volksmund, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Falle von Krypto-Unternehmen, die sich in den USA mit wachsendem Gegenwind konfrontiert sehen würden, könnte sich die andere Tür nun in Hongkong öffnen. Die Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China loccke mit einer progressiven Haltung gegenüber Kryptos.Johnny Ng, Mitglied des Legislativrats, habe nun auf Twitter ausdrücklich um die Gunst von Kryptofirmen geworben. Er lade "alle Trading-Anbieter für virtuelle Vermögenswerte" nach Hongkong ein, um sich dort als offizielle Handelsplattform anzumelden und weitere Entwicklungspläne zu schmieden - und spreche dabei explizit auch Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) an.Der US-amerikanische Kryptobörsenbetreiber sei in der Vorwoche von der Börsenaufsichtsbehörde SEC angeklagt worden - und damit das jüngste Ziel der SEC-Offensive in den USA. Tags zuvor habe die Behörde auch den Coinbase-Rivalen Binance verklagt. Dabei gehe es u.a. auch um die Frage, ob und welche Kryptowährungen, die dort gehandelt würden, wie Wertpapiere ("securities") zu behandeln seien und entsprechend reguliert werden müssten.Die Kryptobörsenbetreiber OKX und Huobi hätten sich demnach bereits um Lizenzen als Serviceanbieter für virtuelle Assets in der Region beworben. Auch die EU habe mit der MiCA-Verordnung ein Regelwerk für den Umgang mit Kryptowährungen auf den Weg gebracht, das in den kommenden Jahren umgesetzt werde - und damit die regulatorische Klarheit liefere, die Branchenvertreter in den USA bislang vermissen würden.