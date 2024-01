Web3-Projekte würden sich an den Prinzipien von Bitcoin orientieren und nach Vertrauenslosigkeit, Genehmigungsfreiheit und Dezentralisierung streben, um Mittelsmänner auszuschalten. Jedes Web3-Projekt, das nicht auf diese Idee ausgerichtet sei, rechtfertige möglicherweise nicht die Integration der Blockchain. Echte Synergieeffekte würden sich ergeben, wenn Token-basierte Modelle mit der Blockchain-Architektur kombiniert würden.



Zwei Anwendungsfälle würden den Einfluss von Blockchain zeigen:



Verwaltung der Lieferkette:



Beispiel: TradeMark East Africa arbeite mit IOTA zusammen und nutze Tangle (den dezentralen Ledger von IOTA), um Handelsprozesse in ganz Ostafrika zu rationalisieren, um Kosten und Verzögerungen zu reduzieren und die Transparenz zu verbessern.



Auswirkungen: Die Blockchain habe das Potenzial, die traditionellen papiergestützten Handelsmodelle zu revolutionieren, da sie Sicherheit, Effizienz und Kosteneffizienz biete.



Dezentralisierte physische Infrastruktur:



Beispiel: Die dezentrale Speicherung von Filecoin, wie sie vom Internet-Archive praktiziert werde, sichere digitale Inhalte effektiver als zentralisierte Server und erhöhe die Sicherheit und Ausfallsicherheit.



Auswirkungen: Das Modell von Filecoin stelle die traditionelle Datenspeicherung in Frage, indem es mehr Sicherheit, Effizienz und geringere Kosten biete.



"Durch die Nutzung der Blockchain zeigen diese Anwendungen greifbare Vorteile gegenüber herkömmlichen Modellen und verdeutlichen ihr Potenzial in verschiedenen Sektoren", habe Martens gesagt. (24.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Um die Auswirkungen von Kryptowährungen in der realen Welt zu verstehen, ist es wichtig, ihre Ursprünge zu erforschen, sagt Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar.1998 habe Nick Szabo das Konzept des "Bitgold" konzipiert, einer dezentralen Währung, die die Universalität des Goldes widergespiegelt habe. Bitgold sei zwar nie eingeführt worden, habe aber den Grundstein für Bitcoin gelegt. Szabo sei jedoch auf das Problem des Double Spending gestoßen - eine Schwachstelle, bei der die Ermittlung zulässiger Transaktionen nicht von einer Behörde habe überwacht werden können."Dieses Dilemma führte zur Entstehung von Bitcoin und Blockchain", so Martens. "Doch bevor wir uns damit befassen, sollten wir über zwei Warum-Fragen nachdenken: Warum Dezentralisierung und warum nichtstaatlich kontrollierte Geldinstrumente?"Die Schaffung einer digitalen Währung mit einem zentralen Verwalter sei relativ einfach und mit einer klassischen Datenbank möglich. "Aber warum sollte man sich für eine Dezentralisierung entscheiden? Ein Hauptgrund ist die Abschaffung von Zwischenhändlern, vor allem aus Gründen der Effizienz und des Vertrauens. Vertrauen, ein subjektiver Faktor, beeinflusst diese Entscheidung", erkläre Martens. Könne ein dezentrales System ein perfekt zentralisiertes System in Bezug auf Effizienz, Kosten, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit übertreffen?"Vom technischen Standpunkt aus betrachtet schneiden die zentralisierten Systeme am besten ab. Bitcoin hat diese Norm jedoch durchbrochen, indem es ein vertrauens- und erlaubnisfreies System eingeführt hat, das die Blockchain als Datenbank und Proof-of-Work nutzt, um Doppelausgaben zu verhindern. Es war das erste offizielle dezentralisierte und genehmigungsfreie Geldsystem der Welt, für das kein Vertrauensverhältnis erforderlich war", so Martens.Bitcoin ziele darauf ab, Anreize für Fehlverhalten zu beseitigen. Die Miner würden die Integrität des Systems aufrecht halten, weil die Kosten die potenziellen Gewinne überwögen, und so würden die sichere Aufbewahrung von beträchtlichen Werten in Bitcoin ermöglichen. Die Rolle der Blockchain als Buchhaltungssystem rechtfertige ihre Anwendung für die Aufbewahrung beträchtlicher Werte, insbesondere nahe der Vertrauensgrenze, die für grenzüberschreitende Transaktionen relevant sei.