Diese Langlebigkeit, die bei vielen GameFi-Titeln nicht immer gegeben ist, macht Metacade für potenzielle Investoren so attraktiv.



Außerdem ist Metacade nicht bereit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, um seine Position als einer der größten Namen im Blockchain-Gaming-Bereich zu halten. Das Unternehmen plant, Marktführer zu werden und die gesamte GameFi-Branche voranzutreiben, indem es die besten neuen Talente im Web3-Sektor unterstützt und entwickelt.



Metacade: Innovation im Metaverse-Gaming vorantreiben

Im dritten Quartal 2023 startet das bahnbrechende Metagrants-Programm von Metacade, eine Initiative, die darauf abzielt, Spieleentwicklern finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung neuer exklusiver P2E-Titel zu unterstützen. Entwickler/innen reichen ihre Ideen für neue Spiele in einen Pool ein, über den die MCADE-Community dann abstimmt. Diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten, gehen mit Hilfe der Krypto-Zuschüsse in Produktion und die ersten Titel werden im ersten Quartal 2024 veröffentlicht.



Metagrants ist eine wichtige Säule in Metacades Bestreben, seine Plattform weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Fortschritt im weiten Web3-Bereich zu fördern und zu ermöglichen. Entwickler/innen, die eine Finanzierung erhalten, können wichtige Erfahrungen sammeln, um ihre Karriere voranzutreiben. Gleichzeitig profitieren Web3- und GameFi-Unternehmen, die auf der Metacade-Jobbörse einstellen, davon, dass sie die besten und innovativsten neuen Talente an Bord holen können.



Das Engagement von Metacade, die Kreativität und den Fortschritt im Metaverse-Gaming voranzutreiben, ist ein weiterer entscheidender Aspekt für die Attraktivität des Unternehmens als lohnende Investitionsmöglichkeit.



MCADE: Eine ausgezeichnete Presale-Wahl für alle, die in Krypto investieren

Die MCADE Presale-Veranstaltung wurde vor kurzem unter großem Beifall eröffnet und hat in den Wochen seit ihrem Beginn großes Interesse geweckt. Die ersten Presale-Phasen waren innerhalb weniger Wochen ausverkauft, und auch in den folgenden Phasen gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Dynamik nachlässt: Inzwischen sind $5.6m an Mitteln zusammengekommen.



Jeder, der in Kryptowährungen investiert, ist gut beraten, MCADE zum aktuellen Presale-Preis von $0.013 zu kaufen, denn der Wert wird mit jeder Presale-Phase steigen, bis er schließlich bei 0,02 US-Dollar liegt, bevor er an die Börsen geht und für die Öffentlichkeit zugänglich wird.



Da die weitreichenden Pläne von Metacade während der Presale-Veranstaltung einen enormen Aufschwung erfahren haben, ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach MCADE-Tokens stark ansteigen wird. Angesichts des begrenzten Angebots an Token sind die Preisprognosen für MCADE für das Jahr 2023 äußerst positiv: 1 US-Dollar scheint erreichbar zu sein. MCADE könnte sich als eine der besten Kryptowährungen erweisen, in die du in diesem Jahr investieren kannst.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Metacade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.







Wenn du mit dem Gedanken spielst, in Kryptowährungen zu investieren, ist es wichtig, dass du in der aktuellen Baisse deine Hausaufgaben über Kryptowährungen machst. In Kryptowährungen zu investieren, die auf niedrigem Niveau gehandelt werden, kann verlockend sein, weil die Gewinne automatisch fließen, sobald sich die Marktaussichten verbessern. Allerdings ist es schwierig, während einer Baisse in Kryptowährungen zu investieren und zu erkennen, welche Coins sich wieder erholen werden und welche keinen Nutzen mehr haben, kann ebenfalls eine Herausforderung sein.Eine Strategie, um in schwierigen Marktsituationen Renditen zu erzielen, besteht darin, in neuen Projekten nach Werten zu suchen. Metacade ist ein solches Projekt, das in Kryptowährungskreisen Wellen schlägt und für 2023 sehr positive Aussichten hat. Metacade ist eine brandneue GameFi-Plattform, die Blockchain-Technologie und Web3-Entwicklungstechniken nutzt, um das umfangreichste Angebot an Play-to-Earn (P2E)-Spielen im Metaverse zu hosten. Ihr umfangreicher und vielfältiger Projektplan zielt darauf ab, Spielbegeisterte an einem Ort zusammenzubringen und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufzubauen, die die Kontrolle über das Online-Spielerlebnis übernehmen wollen.Neben dem primären P2E-Element der Plattform bietet Metacade seinen Mitgliedern eine Reihe von zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten. Sie können eigene Inhalte im Rahmen des Create2Earn-Programms beisteuern oder die zukünftige Entwicklung von Metacade finanziell unterstützen, indem sie den nativen MCADE-Token als Gegenleistung für die Teilnahme an Online-Turnieren und regelmäßigen Verlosungen im Rahmen der Compete2Earn-Initiative einsetzen.Metacade wird von den Bedürfnissen und Wünschen der Spieler/innen angetrieben, die von einem breit gefächerten Belohnungssystem profitieren, das durch den autarken Fluss von MCADE-Münzen finanziert wird, die aus verschiedenen internen und externen Quellen stammen.Diese Gelder sind der Treibstoff für das Metacade-Ökosystem, um die weitere Entwicklung und den Ausbau zum One-Stop-Shop für GameFi-Fans im Metaverse-Gaming voranzutreiben.Die Pläne von Metacade sind für alle, die in Kryptowährungen investieren, in mehrfacher Hinsicht attraktiv. Am überzeugendsten ist die Breite des Angebots. Die meisten GameFi-Plattformen verlassen sich auf ein oder eine kleine Auswahl an Spielerlebnissen, mit denen sie ihre Nutzer/innen anziehen und halten können. Dieses Modell hat sich zwar bewährt, aber um das Interesse der Spieler/innen aufrechtzuerhalten, müssen regelmäßig neue Features und Charaktere veröffentlicht werden.Die riesige Auswahl an Titeln von Metacade bietet für jeden etwas in ihrer Bibliothek. Von klassischen Arcade-Titeln bis hin zu den besten neuen GameFi-Titeln kommen sowohl Gelegenheitsspieler als auch ernsthafte Online-Turnierspieler voll auf ihre Kosten. Der kontinuierliche Zustrom neuer Spiele auf die Plattform wird dafür sorgen, dass die Spielerinnen und Spieler bei der Stange bleiben und die langfristige Zukunft von Metacade sichern.