BUSD, der drittgrößte Stablecoin, habe am Mittwochmorgen in New York einen Wert von 14,6 Mrd. USD gehabt, wie Paxos berichtet habe. Am Montag seien es laut CoinGecko rund 16,1 Mrd. USD gewesen. Viele Investoren würden sich für die Nummer 1, Tether, bekannt als USDT, entscheiden, die nun etwas mehr als die Hälfte des 138 Mrd. USD schweren Stablecoin-Marktes ausmache.



Die Anspannungen im Krypto-Markt würden abnehmen, was die Preise beflügele. Der Aktionär gehe von höheren Kursen im Bitcoin und den damit verbundenen Aktien aus.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (16.02.2023/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nicht nur die Außentemperaturen würden wieder zunehmen, sondern auch der Krypto-Winter scheine vorbei zu sein, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin habe am Mittwoch fast 10% zugelegt und damit ein neues Jahreshoch markiert. Insbesondere die Sorgen um den Stablecoin von Binance (BUSD) würden abnehmen, wodurch die Kryptowährungen wieder Rückenwind bekämen.Die Preise für Kryptowährungen seien in den letzten Wochen durch eine Kombination aus Durchsetzungsmaßnahmen der US-Wertpapieraufsicht SEC, Warnungen und Spekulationen über weitere regulatorische Maßnahmen erschüttert worden. Kraken habe letzte Woche einen Vergleich erzielt, um sein Staking-Produkt einzustellen, während Paxos die Ausgabe seines BUSD-Tokens mit der Marke Binance gestoppt habe, was zu Befürchtungen geführt habe, dass andere Stablecoins wie der USDC-Token von Circle mit regulatorischen Maßnahmen konfrontiert sein könnten."Ich denke, dass die heutige Preissteigerung die Leute im Wesentlichen erkennen lässt, dass die SEC Circle wahrscheinlich nicht liquidieren wird", habe Henry Elder, Head of Decentralized Finance bei Wave Financial, gesagt.