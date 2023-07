Bis zum heutigen Kurssprung sei das auch im Chart sichtbar gewesen, wo der X-Token zuletzt wochenlang quasi wert- und impulslos in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sei.



Darüber hinaus gebe es laut dem Branchenportal "coindesk.com" auch einige neue Token, die den Namen X oder Abwandlungen davon tragen würden, etwa in Anlehnung an Musks KI-Start-up xAI. Auch diese Coins hätten außer ihrem Namen nichts mit den Unternehmen des Tesla-Chefs zu tun. Stattdessen dürften in den meisten Fällen Trittbrettfahrer oder gar Betrüger dahinterstecken, die mit Musks Namen und seiner Begeisterung für Kryptowährungen schnelles Geld machen möchten.



Der Token AI-X, dessen Macher kurzerhand das "X" aus dem Logo von Musk Weltraumfirma SpaceX übernommen hätten, sei bereits am Sonntag um rund 250 Prozent gestiegen und müsse einen Teil der Gewinne zu Wochenbeginn schon wieder abgeben.



Ähnlich ergehe es einem weiteren Token namens X, den die Entwickler auf ihrer Website als "revolutionären Meme Coin, inspiriert von Elon Musks Tweet" preisen würden. Der Kurs breche heute um rund 50 Prozent ein, nachdem er am Sonntag innerhalb weniger Stunden um mehr als 3.000 Prozent gestiegen sei.



Auch wenn derartige Kursgewinne in so kurzer Zeit natürlich verlockend klingen würden, sollten Anleger einen großen Bogen um die kurzfristig gehypten X-Token machen. Fundamental sei hier wenig bis nichts dahinter. Vor allem aber gebe es keine bekannten Verbindungen zu Elon Musk und seinen Unternehmen. Entsprechend hoch sei das Risiko eines Totalverlusts, wenn die kurzfristige Euphorie verfolgen sei. (24.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elon Musk macht beim Namenswechsel von Twitter hin zu X Ernst, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf der Website des Kurznachrichtendienstes habe das bekannte blaue Vogel-Logo nach mehr als 15 Jahren bereits einem schwarzen X auf weißem Grund weichen müssen. Twitter selbst sei ja bekanntlich nicht mehr börsennotiert, doch am Kryptomarkt sei dadurch ein regelrechter Hype entstanden.Dort würden nun nämlich die Kurse einiger Coins und Token durch die Decke schießen, die ein X im Namen tragen würden. Der Kurs der Kryptowährung X (X) etwa sei am Montag zeitweise um mehr als 4.000 Prozent explodiert und notiere am frühen Nachmittag noch rund 1.400 Prozent höher bei rund 0,0004 Dollar.