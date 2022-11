Es bestehe natürlich die Möglichkeit, via der Blockchain diverse Informationen über Transaktionen, gehandelte Volumina etc. auszulesen und damit Rückschlüsse über die herrschende Stimmung zu ziehen. Der vorwiegend von institutionellen und sophistizierteren Investoren genützte Markt für Optionen erscheine den Analysten aufgrund der höheren Rationalität jedoch tauglicher. Optionen auf etablierte Basiswerte wie Aktien oder Rohstoffe würden nämlich gewisse Besonderheiten aufweisen, die es erlauben würden, die Stimmung der Marktteilnehmer zu messen. Die Frage habe daher gelautet, würden sich BTC-Optionen ähnlich wie Optionen auf die altbekannten Basiswerte verhalten? Und wenn ja würden sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten lassen?



Mit der Berechnung der impliziten Volatilitäten aus BTC Calls und Puts habe gezeigt werden können, dass die Verhaltensmuster (Vola Smile bzw. Vola Skew) von Marktteilnehmern in der Praxis nicht davon abweichen würden, wie sie seit Jahrzehnten in Lehrbüchern beispielsweise für den Aktienmarkt skizziert würden. Die Conclusio sei, dass obwohl die Kursentwicklung des BTC per se weiterhin für viele ein Mysterium bleibe, zumindest die darauf aufbauenden Optionspreise einer bekannten Mechanik unterliegen würden und sich nicht von etablierten Basiswerten wie Aktien unterscheiden würden. Dies sei eine bedeutende Erkenntnis, denn sie zeige, dass so nebulös Kryptos erscheinen mögen, zumindest der Derivatemarkt keinem Wilden Westen gleiche, sondern gewissen Gesetzmäßigkeiten folge.



Mit dieser Erkenntnis bewaffnet ist es unser Anspruch, Informationen zum BTC-Sentiment künftigen Publikationen als fixen Bestandteil anzuheften, die Methodologie schrittweise zu verfeinern und zu erweitern, so die Analysten der RBI. Vor allem mit einer längeren Datenverfügbarkeit sollten sich sodann auch konkretere Handlungsempfehlungen eröffnen. (02.11.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Bewertung digitaler Assets steckt nach wie vor in den Kinderschuhen und stellt Analysten rund um den Globus vor Herausforderungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei scheine ein regelrechter Wettbewerb um das komplexeste Modell ausgebrochen zu sein. Oft sei es aber zielführender, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern sich bereits bestehender Mechanismen zu bedienen. So würden sich beispielsweise Sentimentindikatoren an den etablierten Kapitalmärkten seit langem großer Beliebtheit erfreuen - auch, wenn sie vorwiegend der kurzen Frist dienen würden. Der Kryptomarkt, dessen Kursentwicklung vorwiegend sentimentgetrieben sei, scheine aus Sicht der Analysten dafür ebenfalls prädestiniert zu sein.