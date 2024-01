Wien (www.aktiencheck.de) - Ob man dem Bitcoin nun freundlich gesinnt ist oder nicht, mit der Zulassung von Spot-ETFs durch die SEC wurde ein Meilenstein für die Kryptoindustrie erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die SEC habe sich in ihrem Statement zwar weiterhin vom BTC als Zahlungsmittel distanziert und abermals die hohen Risiken betont, dennoch könne die Genehmigung der ETFs als bedeutender Abbau regulatorischer Hürden verbucht werden. Dies gelte es anzuerkennen und untermauere die Sichtweise der Analysten, dass digitale Assets gekommen seien, um zu bleiben. Viele der angeblichen positiven Effekte, welche der Zulassung zugeschrieben würden, müssten sich nun erst manifestieren. Die Analysten der RBI warnen auch davor, die jüngsten Entwicklungen überzubewerten, denn Allheilmittel wird das neue Finanzinstrument auch keines sein.



Die Analysten sähen die Entwicklung jedoch als eindeutig positiv an, schließlich sollte dies zu erhöhter Akzeptanz, Institutionalisierung und Legitimation der Kryptobranche führen. Der Zustrom an Kapitalflüssen wirke kursstützend und mit dem Halving im April 2024 stehe ein weiteres Schlüsselevent bevor, welches den Kurs signifikant beeinflussen könnte. Alles in allem stünden die Chancen gut, für ein imposantes Kryptojahr 2024. (11.01.2024/ac/a/m)

