Dank der positiven Stimmung und der erfolgreichen Verteidigung der Bullen an der psychologisch wichtigen 1.500-USD-Marke habe Ethereum stark zulegen können. Seit Mitte Oktober sei der Preis pro Coin um bis zu 45% gestiegen. Mit dem Ausbruch über das Jahreshoch bei 2.142 USD sei nun ein starkes Kaufsignal ausgelöst worden. Inzwischen notiere der Coin bei rund 2.250 USD und damit so hoch wie zuletzt im Mai 2022.



Der Krypto-Markt erwache wieder zu neuem Leben und die Rally erhalte neuen Schwung. Die Stimmung sei ganz klar positiv, getragen von Hoffnungen auf regulatorische Entwicklungen und eine günstige makroökonomische Lage. "Der Aktionär" sehe besonders bei Bitcoin und Ethereum weiteres Potenzial.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Die Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum. (04.12.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstart in die neue Woche verlaufe am Aktienmarkt relativ ruhig, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Anders sehe die Lage bei Gold und Kryptowährungen aus. Hier gebe es starkes Interesse bei den Käufern. Auch die Nummer zwei nach Marktkapitalisierung Ethereum ziehe dank der starken Nachfrage spürbar an und habe einen wichtigen Ausbruch vollzogen.Kryptowährungen würden anziehenWenn die wichtigste Kryptowährung, der Bitcoin (BTC), eine starke Nachfrage erfahre, würden auch andere Coins mit anziehen. Am Wochenende sei BTC sogar der Sprung über die 40.000-USD-Marke gelungen. Auch zum Wochenstart gehe es weiter aufwärts bei der Kryptowährung.Mit dem Kurssprung übers Wochenende komme der Bitcoin nun wieder auf einen Marktwert von mehr als 800 Mrd. USD. Noch vor rund einem Jahr sei der Bitcoin-Kurs bis auf fast 15.000 USD gefallen.Lage EthereumNicht nur zum Bitcoin solle es einen Fonds geben, sondern der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock plane auch für Ehtereum (ETH) einen Fonds. Damit mache BlackRock nun den zweiten großen Schritt in Sachen Krypto-ETFs, nachdem das Unternehmen im Juni bereits einen Bitcoin-Spot-ETF beantragt habe.