Gehe es nach ihm, dann sollten Kryptowährungen verboten werden. "Wenn ich die Regierung wäre, würde ich sie dichtmachen", so Dimon weiter. Er erneuere dabei seine Kritik an Bitcoin und Co, die er in der Vergangenheit wiederholt und häufig mit scharfen Worten geäußert habe. Dass sein Institut die Blockchain-Technologie, die Kryptowährungen wie dem Bitcoin zugrunde liege, selbst fleißig nutze und auf dieser Grundlage ein eigenes Krypto-Netzwerk aufbaue, sei für ihn offenbar kein Widerspruch.



Im weiteren Verlauf der routinemäßigen Anhörung vor dem Ausschuss hätten sich Dimon und die Chefs weiterer US-Großbanken für eine strengere Regulierung des Krypto-Sektors ausgesprochen. Für Kryptofirmen sollten die gleichen strengen Auflagen zum Schutz vor Geldwäsche gelten wie für große Finanzkonzerne, so der Tenor.



Die Teilnehmer am Kryptomarkt würden sich von Dimons Gepolter am Mittwoch allerdings nicht beirren lassen. Dort sei die Stimmung weiterhin gut, wenngleich es der Bitcoin aktuell etwas ruhiger angehen lasse und auf 24-Stunden-Sicht nur noch ein Prozent höher notiere. Nachdem er alleine in den vergangenen 30 Tagen rund 26 Prozent zugelegt und am Vorabend bei 44.409 Dollar ein neues 19-Monats-Hoch markiert habe, sei ihm die Verschnaufpause nun gegönnt.



DER AKTIONÄR bleibe auch für die weitere Entwicklung des Bitcoin bullish und traue ihm mittel- bis langfristig neue Höchststände zu. (07.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Mit dem Erfolg kommt der Neid", sagt der Volksmund - und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich nach dem starken Preisanstieg des Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) in den letzten Wochen und Monaten auch die Kritiker der Digitalwährung wieder zu Wort melden, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Mittwoch habe JPMorgan-CEO Jamie Dimon wieder einmal einen großen Auftritt gehabt.