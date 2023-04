Neben Gold hätten sich auch Bitcoin und Ethereum zu beliebten, wenn auch spekulativen, Depotbeimischungen gemausert. "Der Aktionär" halte an der Empfehlung für die beiden Kryptowährungen fest. Anleger sollten aber stets die vergleichsweise hohe Volatilität im Hinterkopf behalten und entsprechend langfristig sowie mit Augenmaß investieren.



Wer dabei breit gestreut und ohne Anmeldung bei einer Kryptobörse einen Fuß in die Tür stellen möchte, könne einen Blick auf den Krypto TSI-Index werfen. Dieser beinhalte neben dem Bitcoin noch neun weitere, trendstarke Kryptos - einschließlich Ethereum. Das Index-Zertifikat mit der WKN A2URRU könne dabei bequem in ein bestehendes Wertpapierdepot gekauft werden.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Galaxy Digital.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (13.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mike Novogratz, Ex-Goldman-Sachs-Partner und Gründer der Krypto-Bank Galaxy Digital, ist schon von Berufswegen grundsätzlich bullish für Bitcoin und Ethereum, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Mit Blick auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank FED sehe er aber auch bei Gold und dem Euro Chancen auf eine bessere Performance als bei anderen Anlageklassen.Nach dem jüngsten Ausfall mehrerer regionaler Banken würden die Institute künftig wahrscheinlich weniger Darlehen, was zu einer Kreditkrise in den USA führen könnte, so Novogratz in einem Bloomberg-Interview. Das wiederum werde "die Wirtschaft ausbremsen", was letztlich die FED dazu veranlassen würde, die Zinsen aggressiver zu senken als erwartet.Für ein solches Szenario sei der Bitcoin optimal positioniert. "Der Bitcoin hatte einen starken Lauf", so Novogratz mit Blick auf den Ausbruch über die 30.000-Dollar-Marke zu Wochenbeginn. "Wir können hier konsolidieren, bevor wir uns Richtung 40.000 Dollar bewegen, solange die Fed so handelt, wie ich denke, dass sie handeln wird."Bei Aktien prophezeie Novogratz für das laufende Jahr indes einen Seitwärtstrend. Der Grund: "Sie sind immer noch relativ teuer." Seine Tendenz für den Aktienmarkt sei daher "neutral bis short".