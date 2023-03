Der Nachhall der Pleite der Krypto-Handelsplattform FTX - eigentlich ein reines Krypto-Phänomen - habe zu massiven Einlagenabflüssen bei der Silvergate Bank geführt. Diese klassisch regulierte, aber auf Krypto-Kundschaft spezialisierte Bank habe Anfang des Jahres den auf sie zurollenden klassischen Bank-Run nicht mehr verhindern können. Ganz ähnlich sei es kürzlich der Signature Bank ergangen. Auch hier sei das gleiche Muster zu beobachten gewesen: viele Krypto-Kunden, ansonsten klassisches Bankgeschäft. Aber es habe zuletzt auch Bank-Runs bei Instituten mit weniger Krypto-Bezug gegeben, beispielsweise bei der Silicon Valley Bank. Deren zu einem guten Teil sehr großvolumige - (zunächst) nicht voll von der Einlagensicherung garantierte und somit Run-anfällige - Einlagen hätten vorwiegend aus dem Tech-Start-up-Bereich gestammt.



Die Probleme dieser Banken seien zum Großteil "hausgemacht" und hätten mit ungünstiger Struktur der Einlagen, zu geringen Rückstellungen für Verluste auf Wertpapierinvestments sowie miserablem Zinsrisikomanagement mehr zu tun als mit Krypto-Risiken. Andererseits bleibe es dabei, dass der Auslöser die Krypto-Krise des vergangenen Herbstes gewesen sei.



Die Rückkoppelungen würden aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Weil der Emittent der Stablecoin USD Coin (Circle) auch Einlagen bei der Silicon Valley Bank gehabt habe, sei dessen Kurs kurzzeitig in den Keller gerutscht. Zur Erinnerung: Die Kurse von Stablecoins sollten definitionsgemäß immer nah bei 1 US-Dollar liegen. Auch andere Stablecoins hätten sich in den Tagen nach der SVB-Pleite unangenehm weit von der 1 US-Dollar-Marke entfernt. Ironischerweise habe die eher weniger transparente Stablecoin Tether in der gleichen Zeit Werte oberhalb der 1 US-Dollar-Marke ausgewiesen.



Inzwischen hätten sich viele Krypto-Anlagen und auch die Stablecoins wieder erholt. Es sei erstaunlich zu beobachten, wie schnell die zuletzt deutlich gesunkenen Renditen Krypto-Anlagen wie Bitcoin und Ethereum aufs Neue beflügelt hätten. Am 8. März habe die Rendite von US-Staatsanleihen mit zweijähriger Laufzeit noch bei 5,05% gelegen, bis zum 17. März sei sie auf 3,81% gefallen. Solch ein Rückgang um deutlich mehr als 100 Basispunkte komme den Risiko-Anlagen, zu denen die Krypto-Anlagen zählen würden, ganz klar zugute.



Was die Geldanlage in Krypto-Anlagen betreffe, so hätten die Ereignisse der vergangenen Wochen einmal mehr gezeigt, dass es sich um eine sehr risiko- und schwankungsreiche Anlageklasse handle, die hochspekulativ und damit nicht geeignet sei für die langfristige Geldanlage. (Ausgabe vom 21.03.2023)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem Aufkommen von Krypto-Anlagen wird darüber debattiert, welche Auswirkungen diese auf die Stabilität des Finanzsystems haben werden, so die Analysten der DekaBank.Und das mit durchaus unterschiedlichen Sichtweisen. Auf der einen Seite sei in dem ursprünglichen Whitepaper zu Bitcoin die Motivation von dessen Erschaffung klar formuliert gewesen, nämlich die Stärkung der Stabilität des Finanzsystems und die Überwindung des für Runs anfälligen Bankensystems sowie des für inflationstreibende Währungsmanipulationen anfälligen Geldsystems.Auf der anderen Seite hätten die tatsächlich umgesetzten Krypto-Systeme in den vergangenen Jahren große strukturelle Schwächen, immense Wertschwankungen und Kollapse gezeigt, die im klassischen Finanzsystem schon lange überwunden schienen. Ein Mehr an Krypto schien ein Mehr an Chaos zu bedeuten und viele - insbesondere viele in staatlichen Aufsichtsrollen - hätten ihre Aufgabe darin gesehen, ein Übergreifen dieses Chaos auf das "eigentliche" Finanzsystem zu verhindern, allerdings ohne dabei Innovationen komplett zu unterbinden.