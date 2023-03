Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

110,30 EUR +0,55% (30.03.2023, 10:49)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (30.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet - AktienanalyseDer Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) hat seine Erlöse im vergangenen Jahr um 15,8 Prozent auf 4,21 Mrd. Euro gesteigert und damit das im Oktober 2022 erhöhte Wachstumsziel von zehn bis zwölf Prozent klar übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien vom Umsatz 373,3 Mio. Euro übrig geblieben, 19 Prozent mehr als 2021. Die Marge habe damit bei 8,9 Prozent gelegen, nach 8,1 Prozent im Vorjahr. Das Konzernergebnis sei um knapp ein Drittel auf 187,1 Mio. Euro gestiegen. Aktionäre dürfen sich daher über eine kräftige Dividendenanhebung freuen: Für 2022 sollten 1,75 Euro je Aktie gezahlt werden und damit 25 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner endgültigen Zahlen mitgeteilt habe.Gleichzeitig habe Krones das Ziel bestätigt, den Umsatz im laufenden Jahr trotz verschiedener Unsicherheiten um acht bis elf Prozent und die EBITDA-Marge dank Preiserhöhungen und Kostenoptimierungsmaßnahmen auf neun bis zehn Prozent zu steigern. Dabei setze Unternehmenschef Christoph Klenk auch auf den hohen Auftragsbestand. Dieser habe Ende 2022 mit fast 3,5 Mrd. Euro 83 Prozent höher als im Vorjahr gelegen. Für die dritte Zielgröße, den ROCE, erwarte Krones für 2023 eine Steigerung auf 15 bis 17 Prozent (2022: 14,1 Prozent). Eigentlich gute Nachrichten. Die Aktie gönne sich nach dem kräftigen Kursanstieg von Mitte Juni bis Ende Dezember dennoch eine Verschnaufpause. Bis wieder Schwung in den Kurs komme, sollten Anleger daher weiter zu Seitwärtsinvestments greifen. (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze Krones-Aktie:Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:110,30 EUR +0,91% (30.03.2023, 10:34)