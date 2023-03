Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (02.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Volle Auftragsbücher - AktienanalyseBeim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) hat sich das Geschäft nach dem Ende der Corona-Pandemie kräftig erholt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse des Konzerns seien 2022 um 15,8 Prozent auf 4,21 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe das Unternehmen das im Oktober erhöhte Wachstumsziel von zehn bis zwölf Prozent (ursprünglich fünf bis acht Prozent) deutlich übertroffen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien vom Umsatz 373,3 Mio. Euro übrig geblieben, 19 Prozent mehr als 2021 - mache eine Marge von 8,9 (Vorjahr: 8,1) Prozent. Sie sei damit, wie vom Management zuletzt erwartet, am oberen Ende der der avisierten Spanne von acht bis neun Prozent gelandet.Besonders angetan hätten sich Analysten allerdings vom freien Barmittelfluss gezeigt: Er habe 371 Mio. Euro erreicht und sei damit über 80 Prozent besser ausgefallen als ein Jahr zuvor. Auch die Nachrichten von der Auftragsfront hätten überzeugt: Der Ordereingang sei 2022 um 34 Prozent auf 5,78 Mrd. Euro gestiegen, der Auftragsbestand sei um 83 Prozent auf 3,46 Mrd. Euro angeschwollen.Für das laufende Jahr erwarte das Unternehmen deshalb trotz einer Reihe von Unwägbarkeiten wie Inflation und anhaltende Materialengpässe ein Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent. Dank der jüngsten Preiserhöhungen und der weiteren Umsetzung von Kostenoptimierungsmaßnahmen solle sich die EBITDA-Marge zudem auf neun bis zehn Prozent verbessern. Dafür, dass es noch früh im Jahr sei, eine starke Ansage, so Sven Weier von der Schweizer Großbank UBS. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 121 Euro abzurücken. (Ausgabe 08/2023)Börsenplätze Krones-Aktie: