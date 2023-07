Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

109,00 EUR +0,65% (27.07.2023, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

109,70 EUR +1,20% (27.07.2023, 10:50)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Umsatzprognose erhöht - AktienanalyseDer Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) setzt sich ehrgeizigere Ziele, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auf Basis der im zweiten Halbjahr geplanten Produktion rechne der Vorstand für 2023 nun mit einem Umsatzwachstum von elf bis 13 Prozent auf 4,67 bis 4,76 (Vorjahr: 4,21) Mrd. Euro. Bislang seien acht bis elf Prozent angepeilt worden. Die Gesamtleistung habe sich im zweiten Quartal dank verbesserter Produktionsprozesse gut entwickelt, obwohl die Beschaffung von Elektrokomponenten weiterhin schwierig sei, so das Unternehmen.Für die beiden anderen finanziellen Zielgrößen habe Krones die Prognosen bestätigt. So werde die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) 2023 weiterhin bei neun bis zehn (2022: 8,9) Prozent erwartet. Auf Basis der neuen Umsatzprognose entspräche das einem Betriebsgewinn von 420 bis 476 (Vorjahr: 373) Mio. Euro. Der ROCE solle unverändert zwischen 15 und 17 Prozent liegen. Genaue Quartalszahlen wolle Krones am 1. August liefern.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Und auch Analysten hätten lobende Worte gefunden. Der erhöhte Ausblick des Abfüll- und Verpackungsanlagen-Herstellers unterstreiche die günstige Geschäftsentwicklung, so etwa Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Der hohe Auftragsbestand und die anhaltende stark Nachfrage bestätigten seine positive Einschätzung - die da heiße: Kaufen mit Kursziel 125 (aktuell: 108,85) Euro. Und damit gehöre Sadornil sogar eher zu den "Tiefstaplern". Bei Warburg Research etwa halte man nun sogar einen Anstieg auf 164 Euro für möglich. (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze Krones-Aktie: