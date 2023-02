Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

115,90 EUR +0,96% (28.02.2023, 10:12)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (28.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Krones-Aktie (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Die Krones-Aktie habe sich zuletzt sehr gut entwickelt und ein neues Kaufsignal generiert. In der vergangenen Woche habe der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller überzeugende Zahlen vorgelegt. Das komme auch bei Analysten gut an. Die Krones-Aktie könnte bald so hoch wie zuletzt 2018 notieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2023)Die Sendung mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Krones-Aktie:Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:116,30 EUR +2,29% (28.02.2023, 10:03)