Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

109,40 EUR +0,37% (11.05.2023, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

109,20 EUR 0,00% (11.05.2023, 11:50)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (11.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Die Geschäfte laufen gut - AktienanalyseDie schwächelnde Wirtschaft in vielen Ländern hat beim Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) bislang keine Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 21,4 Prozent auf knapp 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe um 32,1 Prozent auf 114,9 Mio. Euro angezogen. Unter dem Strich habe Krones 63,5 Mio. Euro verdient und damit rund 58 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Auch für weitere Entwicklung gebe sich das Management zuversichtlich. CEO Christoph Klenk habe von einer "außerordentlich" hohen Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens berichtet - und betont, dass trotz des deutlich gestiegenen Umsatzes auch der Auftragsbestand in den ersten drei Monaten um 314 Mio. auf 3,78 Mrd. Euro geklettert sei. "Die Investitionsbereitschaft und die Marktaktivitäten der internationalen Getränkeunternehmen sind weiterhin sehr hoch. Damit zeigt sich, dass die Märkte von Krones kaum von Konjunkturschwankungen betroffen sind", habe es dazu vom Unternehmen geheißen.Selbstredend, dass die Jahresziele bestätigt worden seien. Klenk rechne für 2023 weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen acht und elf Prozent. Davon sollten neun bis zehn Prozent als EBITDA hängen bleiben, nach 8,9 Prozent Marge im vergangenen Jahr und 9,6 Prozent im Auftaktquartal 2023. An der Börse habe Krones damit nicht punkten können. Offenbar würden Anleger den glänzenden Aussichten nicht ganz trauen. Zudem habe sich der Kurs in den vergangenen Monaten stark entwickelt - und sei nun an einer markanten Widerstandzone angekommen, die die Bullen schon in den Jahren 2017 und 2018 ausgebremst habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Krones-Aktie: