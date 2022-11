Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (25.11.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Ausbruch gelungen - AktienanalyseAngetrieben von einer wahren Auftragsflut im operativen Geschäft ist der Krones-Aktie (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) der Ausbruch über die Widerstandszone um 97/98 Euro gelungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorausgegangen sei ein etwa eineinhalb Jahre andauernder Seitwärtstrend. Im Anschluss habe der Wert sogar die vor allem aus psychologischer Sicht bedeutende 100-Euro-Marke erobert. Ein Rücksetzer auf das Ausbruchslevel bei 98 Euro wäre nun nicht ungewöhnlich. Perspektivisch seien aber weitere Zugewinne drin. Sogar ein Anlauf auf das Rekordhoch bei knapp 123 Euro sei im Bereich des Möglichen.Aufsichtsrätin scheint zumindest kurzfristig kein Potenzial mehr zu sehen, sie hat Aktien im Wert von fast einer Mio. Euro verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze Krones-Aktie:Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:107,60 EUR +0,28% (25.11.2022, 15:40)