Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

106,60 EUR +1,52% (14.12.2023, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

106,40 EUR +2,11% (14.12.2023, 11:30)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (14.12.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller sieht sich nach Zuwächsen im Sommer auf Kurs zu seinen im Juli angehobenen Jahreszielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Die Bedingungen seien zwar wegen der Knappheit bei Elektronikkomponenten weiter herausfordernd, habe es geheißen. Doch sei trotz eingetrübter gesamtwirtschaftlicher Aussichten die Investitionsbereitschaft internationaler Kunden aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie weiterhin hoch.Der Umsatz solle demnach um 11 bis 13 Prozent steigen. Die EBITDA-Marge solle sich von 8,9 Prozent in 2022 auf 9 bis 10 Prozent verbessern. Im dritten Quartal sei der Umsatz um 10 Prozent auf fast 1,2 Mrd. Euro geklettert. Das EBITDA sei dank Preiserhöhungen und Effizienzverbesserungen überproportional um knapp 17 Prozent auf fast 111 Mio. Euro gestiegen. Die Marge habe sich entsprechend von 9,0 auf 9,5 Prozent verbessert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 54,3 Mio. Euro und damit gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr geblieben.Für das kommende Jahr gebe sich der Vorstand ebenfalls zuversichtlich: "2024 rechne ich mit einem Wachstum in der Größenordnung des laufenden Jahres", habe Firmenchef Christoph Klenk der "Börsen-Zeitung" gesagt. "Auch für das nächste Jahr gibt es so gut wie keine Stornierungen". Zudem werde sich die Ergebnismarge in 2024 weiter verbessern, habe der Manager prophezeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Krones-Aktie: