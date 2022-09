Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Lebensmitteleinzelhändler Kroger (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) (+7,4%) profitiert vom aktuellen Inflationsumfeld, da man die Preisanhebungen gut weitergeben kann und hob somit am Freitag seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Branchenanalysten von "Coalition Greenwich" würden Eikon zu Folge für heuer eine Verdreifachung der Gewinne für Investmentbanken im Geschäft mit dem Handel und der Finanzierung von Rohstoffen im Vergleich zu den Jahren vor Covid prognostizieren. Konkret gehe man von einem Nettogewinn in diesem Segment von aggregiert USD 20,1 Mrd. auf Seiten der Investmentbanken aus. (12.09.2022/ac/a/m)