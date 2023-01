Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem 1. Januar gehört Kroatien nun offiziell der Eurozone und dem Schengen-Raum an, nur zehn Jahre nach dem EU-Beitritt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Der Wegfall der Grenzkontrollen dank der Angehörigkeit zum Schengen-Raum könnte dem Tourismus einen weiteren Schub geben. Die durch die EU-Mittel finanzierten Investitionen, insb. der Zuschüsse aus der Aufbau- und Resilienzfazilität in Höhe von 5,5 Mrd. Euro dürften die Konjunktur in den kommenden Jahren stützen. Nachdem Kroatien nun das Etappenziel "Euro" geschafft habe, sollten die strukturellen Probleme, wie z.B. der große Staatssektor, weiter angegangen werden. Die durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgelöste europäische Energiekrise bedrohe die Energiesicherheit Kroatiens dank der starken Diversifizierung der Lieferbeziehungen nicht akut. Das Land verfüge bereits seit 2019 über ein LNG-Terminal, das potenziell weiter ausgebaut werden könne, um Kroatien als ein Gas-Hub in Südosteuropa zu etablieren. Dafür müsste allerdings auch die Pipeline-Infrastruktur Richtung Ungarn/Slowenien entwickelt werden.Länderrisiko: Die Mitgliedschaft in der Eurozone sei eine wichtige Stütze für das Rating. Die Reservewährung verbessere die Finanzierungsmöglichkeiten und beseitige die Wechselkursrisiken, die durch die starke Verbreitung des Euros, auch in der Verschuldungsstruktur, zuvor bestanden hätten. Die Rating-Agenturen hätten als Folge der Euro-Einführung ihre Einschätzung der Bonität Kroatiens um eine bis zwei Stufen verbessert. Die strukturellen Probleme der Volkswirtschaft sowie die recht hohe Staatsverschuldung würden eine Hürde für weitere Ratingverbesserungen darstellen, sodass das Rating vorerst im unteren Investment-Grade-Bereich verankert bleiben dürfte. (Emerging Markets Trends vom 13.01.2023) (13.01.2023/ac/a/m)