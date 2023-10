Zudem sei einer der größten Kunden des Unternehmens, Huawei, in die geopolitischen Wirren geraten, als der Westen die Verwendung von Huawei-Ausrüstung und -Geräten zurückzogen und verboten habe. Das Management sei jedoch anderer Meinung. Das Unternehmen investiere massiv in Forschung und Entwicklung sowie in neue Fähigkeiten, um neue Wege des Wachstums zu finden.



Ein Schwerpunkt seien selbstfahrende Fahrzeuge, die Linsen für die LIDAR-Komponenten benötigen würden, die dem Fahrzeug helfen würden, seine Umgebung zu erkennen. Ein weiterer Bereich seien Virtual-Reality-Headsets. Während einer Konjunkturflaute in Forschung und Entwicklung zu investieren, könnte eine gute Sache sein. Dennoch sollten solche Investitionen nicht allein von einem inhärenten Wunsch, um jeden Preis zu wachsen, angetrieben werden. Entgegen den bestehenden Herausforderungen sei das Unternehmen bestrebt, Mitarbeiter lieber in andere Abteilungen zu versetzen, anstatt Personal abzubauen. Dies habe dazu geführt, dass die Kosten und Investitionen trotz des rückläufigen Umsatzwachstums weiter angestiegen seien, was sich negativ auf die Gewinnspannen und den Cashflow ausgewirkt habe.



Asian Paints



Asian Paints (ISIN INE021A01026/ WKN A1W29J) sei das führende Unternehmen in Indien, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Farben spezialisiert habe. Das Unternehmen sei Teil eines hochprofitablen Oligopols. Von dieser Dynamik angezogen, wage sich Grasim Industries, einer der bedeutendsten indischen Rohstoffproduzenten, auf den Markt für Dekorfarben. In den letzten drei Jahren habe das Unternehmen Summen in Millionenhöhe in den Aufbau von Produktionsanlagen investiert, um in dieser Branche Fuß zu fassen. Asian Paints habe die Natur dieses Wettbewerbs erkannt und sei der Zeit weit voraus gewesen. Auch sie seien gegen den Strom geschwommen und hätten aggressiv investiert, neue Kapazitäten aufgebaut und in ihre Marken investiert.



Asian Paints verfüge über ein äußerst profitables Geschäft mit einem soliden Cashflow und einer starken Bilanz. Dies ermögliche dem Unternehmen auch in Jahre intensiven und möglicherweise irrationalen Wettbewerbs erfolgreich zu sein. Daher könnte dieser Wettbewerb kleinen Unternehmen in der Branche mehr Schwierigkeiten bereiten.



SEA



Das in den USA börsennotierte Unternehmen SEA (ISIN US81141R1005/ WKN A2H5LX) sei ein Marktführer im elektronischen Handel in Südostasien. Das Flaggschiff des Unternehmens, Shoppee, sei wahrscheinlich die größte Online-Einkaufsplattform in der Region. Die Aktie sei während der COVID-Pandemie in die Höhe geschossen und habe einen Höchststand von über 350 US-Dollar erreicht. Wie damals üblich, hätten SEA und seine Konkurrenten die Kunden subventioniert und es vorgezogen, bei jedem Geschäft Geld zu verlieren. Dies habe dazu gedient, das Online-Einkaufsverhalten anzukurbeln. Gleichzeitig hätten die Onlineshops ihre Marken damit stärken wollen. Im Jahr 2022, als die Inflation wieder angestiegen sei, seien die Aktienmärkte ins Wanken geraten. Die Anleger hätten sich auf die Gewinne und nicht mehr auf Wachstum um jeden Preis konzentriert. Die Aktien von SEA seien auf rund 30 US-Dollar gefallen.



Die Reaktion der Geschäftsleitung sei eine klassische Lehrbuchreaktion gewesen: eine drastische Änderung der Strategie und Kostenkontrolle. Sie hätten angeordnet, dass nur noch in der Economy Class gereist werde. Berichten zufolge sei in den Toiletten sogar einlagiges Toilettenpapier verwendet worden. Und eine Zeit lang habe das auch funktioniert. Die SEA-Aktien hätten sich von ihrem Tiefststand von 30 Dollar auf fast 60 Dollar verdoppelt, da das Management dem Cashflow und der Rentabilität Priorität eingeräumt habe.



Trotz aller Bemühungen habe das Unternehmen nur für wenige Quartale eine flüchtige Rentabilität erreicht. Die Konkurrenten hätten nicht nachgezogen, und die Unternehmensleitung von SEA habe nun beschlossen, dass sie es sich nicht leisten könne, Marktanteile zu verlieren. Im letzten Quartal habe SEA seine Strategie erneut überarbeitet. Obwohl das Unternehmen im Interesse seiner Aktionäre gehandelt habe, würden ihre Konkurrenten andere Pläne verfolgen. Die Aktie notiere wieder bei 36 US-Dollar. (16.10.2023/ac/a/m)





