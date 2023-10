Diese Schwäche habe die Hamas mit ihrem Angriff auf Israel ausgenutzt. Offizielle in Israel würden davon ausgehen, dass es sich um einen langwierigen Konflikt handeln werde. Betrachte man die hohe Zahl der Geiselnahmen (Schätzungen würden von ca. 100 Personen ausgehen), so sei zu erwarten, dass auch die Hamas von einer längeren Auseinandersetzung ausgehe. Geiseln seien bereits in früheren Konflikten von der Hamas als Schutzschild und humanitäre Verhandlungsmasse gegenüber Israel eingesetzt worden.



Aus geopolitischer Sicht sei die wichtige Frage jedoch, ob der aktuelle Konflikt auf Israel und den Gazastreifen begrenzt bleibe. Dies hänge entscheidend von der Haltung der arabischen Nachbarstaaten ab. Dabei gehe es weniger um die Regierungen als vielmehr um die jeweiligen Bevölkerungen und deren mögliche Solidarisierung mit den Palästinensern im Falle hoher ziviler Verluste durch eine israelische Bodenoffensive. Mit zunehmender Dauer des Krieges könnte daher die Unzufriedenheit in den Bevölkerungen anderer arabischer Staaten zunehmen. Hier seien vor allem Jordanien, Syrien und der Libanon zu nennen. Daher sei zu erwarten, dass sich die Regierungen der genannten Länder verstärkt der inneren Sicherheitspolitik zuwenden würden.



Das Zünglein an der Waage in diesem Konflikt sei die vom Iran unterstützte Hisbollah. Sollte diese vom Libanon aus in den Konflikt eingreifen, sehe sich Israel in einem Mehrfrontenkrieg gefangen. Die Dauer und mögliche Ausweitung des Konflikts werde daher stark von den zentralen Akteuren im arabischen Raum abhängen. Hier sei vor allem Saudi-Arabien, aber auch Ägypten zu nennen. Beide Regierungen dürften kein Interesse an einer Eskalation des Konflikts in der Region haben. Zu viel stehe für diese beiden Länder wirtschaftlich auf dem Spiel und so bleibe zu hoffen, dass Saudi-Arabien seine verbesserten Beziehungen zum Iran deeskalierend nutze. Aktuell würden die Analysten im Iran neben den üblichen Sympathiebekundungen für die Sache der Palästinenser keine Bereitschaft sehen, den Konflikt über Stellvertreterorganisationen wie die Hisbollah militärisch zu eskalieren.



Der Konflikt dürfte daher regional begrenzt bleiben, sofern es den arabischen Ländern gelinge, ihre Bevölkerung ruhig zu halten. Eine zentrale Bedeutung werde dabei die jeweilige mediale Berichterstattung über den Krieg und seine Opfer spielen. Die israelische Regierung stehe daher vor einem Dilemma. Einerseits müsse sie gegenüber der Hamas hart reagieren. Andererseits habe sie dafür aber nur wenig Zeit, bevor der internationale Druck zunehmen dürfte. Zu fragil sei die politische Stabilität auf der arabischen Halbinsel, einer Region, die für Europa nach dem Bruch mit Russland eine immer zentralere Rolle im Bereich Energie, Rohstoffe und Infrastruktur einnehme.



Die Finanzmärkte hätten auf den Angriff Israels bisher verhalten reagiert. Es sei zu einer typischen Reaktion nach geopolitischen Ereignissen gekommen: Risikobehaftete Assets hätten verloren, sichere Anlagehäfen seien gefragt gewesen. Bei europäischen Aktien habe sich das Minus bislang in Grenzen gehalten. Umgekehrt hätten Staatsanleihen, Gold und der US-Dollar profitiert, aber auch nicht in größerem Ausmaß. Wie üblich bei Nahostkonflikten habe der Rohölpreis zugelegt - mit einer Größenordnung von rund drei US-Dollar pro Barrel, die noch in die normale Schwankungsbreite an den Rohstoffmärkten gehöre.



Grundsätzlich gelte weiterhin: "Politische Börsen haben kurze Beine", zumal die israelische Volkswirtschaft gemessen an ihrer Größe für die Weltwirtschaft von geringer Bedeutung sei. Sofern sich der Konflikt als regional begrenzt erweise, dürfte sich das Basisszenario der Analysten für Konjunktur und Kapitalmärkte nicht ändern. Insgesamt würden die Analysten trotz der erneuten geopolitischen Verunsicherungen keinen Anlass sehen, ihre Kapitalmarktprognosen zu ändern. (09.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Angriff der Hamas auf Israel hat die Welt schockiert, so die Analysten der Helaba.Die Reaktion der Finanzmärkte sei bislang verhalten gewesen. Unter der Annahme, dass der Konflikt regional begrenzt werden könne, dürfte sich daran nichts ändern.Der Angriff der Hamas auf Israel reihe sich ein in eine Reihe jüngst aufgebrochener lokaler Konflikte - zum Beispiel die sich zuspitzende Konfrontation zwischen Serbien und dem Kosovo sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Nagorno-Karabach. Der Konflikt in Israel sei somit Teil einer zunehmend instabilen globalen Sicherheitslage.