Nur American Express macht es gegenwärtig besser und schüttet eine Dividendenrendite von ca. 1,40 Prozent aus. MasterCard ist mit ca. 0,60 Prozent darunter. Doch Experten bescheinigen dem Kreditkartenunternehmen viel Potenzial. Ursächlich dafür ist vor allem das verstärkte Engagement in den Schwellenländern.



MasterCard verliert Partner: Jetzt könnte die Zeit für Investoren gekommen sein

Nach dem Aus der Maestro-Funktion bei den Girokarten kooperierten viele Banken und vor allem Sparkassen verstärkt mit Visa. Das von MasterCard gesteuerte Maestro-System soll ab Sommer 2023 auslaufen, sodass fieberhaft nach einer komfortablen Kunden-Alternative gesucht wird. Diese haben mittlerweile über 100 Sparkassen gefunden, denn sie wechseln zum Wettbewerber Visa.



Ein Schlag für die MasterCard-Umsätze und für die Kursentwicklung. Doch die negativen Nachrichten könnten clevere Investoren für sich nutzen. Zwar verliert MasterCard in Deutschland an Boden, doch international werden vor allem neue Märkte ins Visier genommen. So möchte das Kreditkartenunternehmen seinen Partnerbanken neue Türen im Kryptohandel öffnen und eine andere Klientel erschließen. Zunächst sollen die Pilotprogramme mit PayPal und Paxos laufen, später ausgeweitet werden.



Um die Skepsis gegenüber dem Handel mit digitalen Währungen abzubauen, setzt MasterCard künftig auf eine neue Softwarelösung, "CryptoSecure". Mit ihrer Hilfe sollen Partnerbanken souveräner einschätzen können, ob und welches vermeintliche Regula Tory Risiko bei Transaktionen über Krypto-Plattformen oder Börsen vorliegt.



Auch Kontrahent Visa will an den Krypto-Kunden mitverdienen und setzt eine eigene Kreditkarte mit FTX auf. Sie basiert auf einer Debitkarte und soll es künftig ganz leicht machen, an der Supermarktkasse mit Bitcoin zahlen zu können. Noch Zukunftsmusik, doch sie könnte schon bald viel lauter im Kosmos der Zahlungsmöglichkeiten klingen, als gedacht.



Wer frühzeitig in die Wertpapiere der Kreditkartenanbieter investiert, sichert sich einen Teil am Umsatz-Kuchen in Form der Dividenden. Experten sind sich sicher, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren kontinuierlich wachsen werden, denn auch die Anzahl der Transaktionen mit Visa und Co. wächst stetig.



Tipp: Portfolio absichern mit weiteren Märkten

Dass der Fokus auf einer Branche/einem Sektor liegt, müssen clevere Investoren stets vermeiden. So könnten im Portfolio nicht nur Aktien zu Zahlungsdienstleistern, sondern auch vermeintlich sichere Titel aus dem Konsumgüterbereich liegen. Auch, wenn es bei den (kontaktlosen) Zahlungsmitteln vielleicht einmal Umsatzturbulenzen und Markteinbrüche gibt, wird die Nachfrage nach Basis-Konsumgütern stets auf einem ähnlichen Niveau bleiben.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mit einem Börsenwert von mehr als 417 Milliarden Euro führt Visa die Liga der Kreditkarten-Platzhirsche an. Mastercard liegt mit mehr als 305 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz und American Express mit etwa 109 Milliarden Euro auf dem Bronze-Treppchen. Zahlen, die für clevere und langfristig orientierte Investoren wie Musik in den Ohren klingen. Schließlich steigt die Nutzung der Kreditkarten als Zahlungsmittel weltweit rasant. Davon profitieren vor allem die Dividendenzahlungen.Die Visa Aktie schaffte am 25.10. Erstmals den Sprung über die bisherige 38-Tage-Linie. Dennoch sind Investoren verunsichert, denn unlängst wurden durch US-Wettbewerbshüter staatliche Untersuchungen gegen Visa und MasterCard angekündigt. Es geht um den Vorwurf von Debitkarten-Routing. Sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, könnte es für die Kreditkarten-Giganten teuer werden.Solche Vorwürfe verunsichern den Markt und wirken sich unweigerlich auf die Wertpapierkurse aus. Wann immer es neue, brisante Enthüllungen zu den Ermittlungen gibt, könnte das zur Verunsicherung und zum sofortigen Nachgeben der Titel führen. Clevere Investoren wissen diese Volatilität durch die News für sich zu nutzen und wählen mit ihren aktuellen Aktien-Analysen den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg am Markt. Machen die Kurse einen Rücksetzer oder leiten sogar einen Abwärtstrend ein, heißt es "kaufen". Besser jetzt als später, denn Experten bescheinigen den drei Kreditkarten-Giganten eine glorreiche Zukunft.