Informatives zur Hebelstrategie

Hebelwirkung schlägt in beide Richtungen aus

Kleinkredite zur Minimierung des Verlustrisikos

Die Kreditkosten lassen sich auch als Hebel-Kosten betrachten und sollten möglichst gering sein. Je günstiger der Kredit, desto höher die Hebelwirkung.

Persönliche Risikobereitschaft prüfen

Eine bedarfsgerechte Mischung aus risikoarmen und risikobehafteten Anlageformen ist eine sinnvolle und ratsame Lösung für Investitionen. Durch das individuelle Mischen von Wertpapieren (risikobehaftet) sowie Staatsanleihen und Tagesgeld (risikoarm) lässt sich das Depot an die persönliche Risikobereitschaft anpassen. Unerfahrene Anleger sind gut beraten darauf zu achten, dass die risikobehafteten Anlageformen nicht überhandnehmen.



Die Alternative zum Kredit: Derivate

Anleger, die den Hebel nicht durch einen Kredit selbst aktivieren möchten, hebeln beispielsweise mit Derivaten wie Optionsscheinen oder Contracts for Differences (CFD / zu Deutsch Differenzvertrag). Bei CFDs handelt es sich um derivative Finanzprodukte, um ohne viel Kapital auf Kursbewegungen setzen zu können. Sie sind nicht börsengehandelt und hochriskant.



CFDs beziehen sich auf einen Basiswert .

. Mit einem Vertrag mit einem Broker auf einen fixen Kurs wird vereinbart, dass die Kursdifferenz ausgeschüttet wird.

ausgeschüttet wird. Fällt der Kurs jedoch innerhalb des vereinbarten Zeitraums, schuldet der Anleger wiederum dem Broker Geld.

Beim Kauf eines CFDs zahlen Anleger nur einen Teil selbst - dieser Anteil wird als Security Margin betitelt.

betitelt. Die übrige Investition übernimmt der Broker - dieser Anteil stellt den Hebel dar und ist gleichzeitig Fremdkapital.

Durch dieses Konstrukt ist es möglich, mit einer geringen vierstelligen Investition eine Gesamtsumme im sechsstelligen Bereich zu handeln. Verständlich erklärt, werden diese Hebelprodukte im folgenden Video:





Sobald Sie auf das Vorschaubild klicken, verlassen Sie unsere Seite und werden auf www.youtube-nocookie.com weitergeleitet. Trotz datenschutzfreundlicher Einbindung kann es sein, dass YouTube Cookies verwendet. Bitte beachten Sie dafür die Datenschutzerklärung von YouTube bzw. Google.



Gut zu wissen: Der CFD-Vertrag kann auch umgekehrt gestaltet werden, sodass der Anleger dann Geld erhält, wenn die Kurse fallen.



Darüber hinaus nutzen beispielsweise ETF-Manager direkt entsprechende Derivate zum Hebeln. Diese Lösungen sind allerdings nicht für langfristige Investitionen geeignet. Privatanleger finden bei der Verbraucherzentrale die Vor- und Nachteile von ETFs in verständlicher Form zum Nachlesen.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während die Kreditzinsen in den vergangenen Monaten gestiegen sind, erwarten viele Anleger zusätzliche Rendite durch höhere Sparzinsen. Auch Investitionen mit geliehenem Geld könnten an Nachfrage zulegen, um positive Entwicklungen im Depot zu verstärken. Vor dem Investieren mit Fremdkapital gilt es jedoch sowohl die Chancen als auch die Risiken zu durchleuchten.Wird Geld in Form eines Kredits in Anlageformen investiert, die einen höheren Zinssatz versprechen als die Kreditzinsen, kommt die sogenannte Hebelstrategie zum Einsatz. Das Hebeln meint dabei generell das. Das Ziel besteht in der gezielten Erhöhung der Rendite. Beispielsweise könnte ein Kredit von 25.000 Euro aufgenommen werden, um das Eigenkapital von 25.000 Euro zu verdoppeln und eine Summe von 50.000 Euro direkt an der Börse zu investieren. Der Kredit wird monatlich an die Bank zurückgezahlt. Die Rendite erhöht sich entsprechend der aufgestockten Investitionssumme.Dennoch ist beim Hebeln Vorsicht geboten: Nicht nur die Renditechancen steigen, sondern auch das Verlustrisiko. Sind private Anleger auf das investierte Geld angewiesen und die Märkte fallen, steigt der finanzielle Druck erheblich und die. Risikobereite Anleger, die mit Fremdkapital hebeln möchten, sollten stets sicherstellen können, dass sie die Kredite mit ihrem Einkommen jederzeit bedienen können. Auch dann, wenn die Märkte einbrechen und die angestrebte Rendite ausbleibt oder gar Verluste eingefahren werden.Soll das finanzielle Risiko möglichst gering gehalten werden, könnte ein Kleinkredit die Alternative sein. Statt also größere fünfstellige Summen und mehr durch Fremdkapital aufzubauen, geht von Beträgen unter 5.000 Euro ein deutlich geringeres Risiko aus. Um beim Hebeln denfür die Kreditaufnahme möglichst gering zu halten, können Anleger auf Onlinekredite zurückgreifen. Hier ist kein zeitaufwändiger Termin bei einer Filialbank nötig und die Abwicklung gelingt komplett digital. Unter anderem bietet die Kreditvermittlung auxmoney 1500 Euro Kredite mit flexiblen Laufzeiten, die innerhalb von 24 Stunden auszahlungsbereit sind. Durch den digitalisierten Abwicklungsprozess ist der administrative Aufwand zum Aufbau des gewünschten Hebels minimal.