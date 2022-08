Einen Anhaltspunkt für eine anstehende Rezession liefere der Unterschied zwischen der Verzinsung zehnjähriger und zweijähriger US-Staatsanleihen, das heiße die Differenz zwischen dem zehnjährigen US-Treasury-Satz und dem zweijährigen Treasury-Satz. Würden sich die Zinssätze annähern, flache die Renditekurve ab. Sei die Differenz negativ - würden also Papiere mit einer Laufzeit von zwei Jahren höher verzinst als solche mit zehn Jahren - handle es sich historisch gesehen um einen Indikator für eine Rezession. Dieser habe von 1955 bis 2018 jeden Abschwung vorhergesagt und trete zwischen sechs und 24 Monaten vor einer Periode auf, die offiziell als Rezession gelte.



Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sei seit Mitte Juni rückläufig, während die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen im gleichen Zeitraum gestiegen sei.



In Europa schätze die Bank of England (BoE), dass die Wirtschaftsleistung des Vereinigten Königreichs im vierten Quartal dieses Jahres zurückgehen und dann über 2023 hinweg kontinuierlich schrumpfen werde - der längste Abschwung seit der Finanzkrise 2008. Sie gehe außerdem davon aus, dass die Rezession mindestens fünf Quartale andauern werde. Trotz der düsteren Wirtschaftsaussichten habe die BoE den Leitzins zum sechsten Mal in Folge angehoben, und zwar um 50 Basispunkte. Damit versuche die Bank, eine Verankerung der Inflation zu vermeiden. In der Regel sei die BoE weitaus aktiver als die US-Notenbank, die sich mit Blick auf die Aktienmärkte eher zurückhaltend verhalte.



In Deutschland warne die Commerzbank im Zusammenhang mit den stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland vor Rationierungen und einer Wirtschaftskrise "ähnlich der nach der Finanzkrise 2009". Sie schätze außerdem, dass die deutsche Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr um 2,7 Prozent und 2023 um 1,1 Prozent schrumpfen würde. Der Internationale Währungsfonds prognostiziere weiterhin einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 Prozent im Jahr 2022 und 0,8 Prozent im kommenden Jahr.



Kreditausfälle könnten auch hier zu einem Problem werden: Das Volumen ausfallgefährdeter Kredite sei um 8,9 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro gestiegen. Die Commerzbank rechne für das Gesamtjahr mit einer Belastung von 700 Millionen durch entsprechende Rückstellungen. Sollten die Gaslieferungen vollständig eingestellt werden, würde sich dieser Betrag auf bis zu 1,3 Milliarden Euro fast verdoppeln. (16.08.2022/ac/a/m)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Immer mehr US-Amerikaner können ihre Darlehen nicht bedienen und auch in Deutschland steigt die Zahl notleidender Kredite, so Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares.Anleger sollten im aktuell unsicheren Umfeld taktisch vorgehen. Unabhängig vom Ausgang der Debatte darüber, ob sich die USA in einer Rezession befinden würden oder nicht: Die Kreditausfälle hätten zuletzt zugenommen.Am wenigsten betroffen von Zahlungsausfällen bei Kraftfahrzeugen und Kreditkarten sei jeweils das vierte Quartil gewesen, also das Quartil mit dem höchsten Durchschnittseinkommen. Ansonsten sei es überall zu einem sprunghaften Anstieg gekommen. Wie das Zentrum für mikroökonomische Daten der New Yorker Federal Reserve am vergangenen Dienstag mitgeteilt habe, hätten die US-Amerikaner im Zeitraum von April bis Juni dieses Jahres 233 Millionen neue Kreditkartenkonten eröffnet - so viele wie seit 2008 nicht mehr. Im selben Zeitraum seien die Kreditkartenschulden im Jahresvergleich um 13 Prozent gestiegen. Dies markiere den höchsten Quartalsanstieg seit 20 Jahren.