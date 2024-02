In den drauffolgenden 180 Tagen habe der Bitcoin dann im Durchschnitt noch einmal 100 Prozent zugelegt, so Peterson weiter. Auf dem aktuellen Niveau leite er daraus eine 50-prozentige Chance ab, dass der Kurs bis August die magische Marke von 100.000 Dollar erreichen könne.



Der Experte räume dabei selbst ein, dass sich aus Schätzungen auf Grundlage vergangener Entwicklungen nicht zwangsläufig korrekte Aussagen zur künftigen Entwicklung ableiten lassen würden. Doch die Erfahrungen der letzten neun Jahre würden zumindest Grund zur Zuversicht geben, dass das positive Momentum nach einer Kursverdopplung auf mittlere Sicht nicht zwangsläufig abrupt ende.



Zumal mit der US-Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs im Januar und dem bevorstehenden Halving im April nun nahezu perfekte Bedingungen für einen neuerlichen Bullrun der Digitalwährung vorherrschen würden.



Ob und wann der Bitcoin genau die 100.000er-Marke knacke, sei ohne Glaskugel unmöglich zu sagen. Grundsätzlich sehe aber auch DER AKTIONÄR gute Chancen, dass der Kurs im weiteren Jahresverlauf das bisherige Rekordhoch hinter sich lasse. Zumindest langfristig würden anschließend auch sechsstellige Kurse im Bereich des Möglichen liegen.



Wer bereits investiert sei und auf dieses Szenario setze, sollte daher auch im Falle zwischenzeitlicher Korrekturen kein Stück aus der Hand geben. Mutige Neueinsteiger können derweil weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (16.02.2024/ac/a/m)







