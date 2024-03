Reinhardts Tipp Nr. 1: Trainieren Sie Ihren Selbstvertrauensmuskel

Reinhardts Tipp Nr. 2: Führungspersönlichkeiten zögern nicht

Richtiges Atmen wird Ihnen helfen, diese scheinbar einfache Aufgabe zu bewältigen. Sie müssen ruhig, tief und gleichmäßig atmen - so fällt es Ihnen leichter, sich auf das zu konzentrieren, was geschieht. Laut Reinhardt ist es wichtig, dass Sie sich selbst trainieren, Ihre Atmung wahrzunehmen. Setzen Sie sich mehrmals am Tag ruhig hin und atmen Sie, ohne sich von irgendetwas anderem ablenken zu lassen - und hören Sie auf Ihren Atem.



In dem Buch wird betont, dass jedes Ziel nur mit drei persönlichen Eigenschaften erreicht werden kann: Selbstvertrauen, Konzentration und Selbstbeherrschung.



Reinhardts Tipp Nr. 3: Resilienz trainieren

Die wichtigste Zutat zur Selbstbeherrschung ist die Widerstandsfähigkeit, was nicht dasselbe ist wie Beharrlichkeit. Resilienz bedeutet Konsequenz im Handeln, sowie Ausdauer bei der Umsetzung von Plänen, betont Reinhardt. Die Essenz der geistigen Widerstandsfähigkeit ist die Entwicklung produktiver täglicher Gewohnheiten, die Ihnen helfen, Herausforderungen besser zu bewältigen und Ihre Ziele schneller zu erreichen.



Man kann mit den einfachsten Dingen anfangen Resilienz zu trainieren, die Hauptsache ist, dass man die Handlungen konsequent durchführt. Halten Sie beispielsweise einen Monat durch, ohne eine einzige Morgengymnastik zu verpassen. Gehen Sie während der Arbeitszeit ein paar Tage lang nicht in soziale Netzwerke. Besuchen Sie jedes Wochenende das Schwimmbad. Oder, sagen wir, verbringen Sie mehrere Stunden pro Woche damit, eine neue Sprache zu lernen.



So können Sie das Training organisch in Ihren Arbeitsprozess einbauen. Auch Ihre Karriere wird davon profitieren. Wenn Sie zum Beispiel potenzielle Kunden anrufen, machen Sie einen Anruf mehr als geplant. Auf diese Weise pumpen Sie ständig Ihre "mentale Stärke" auf und steigern Ihre Ergebnisse.



Reinhardts Tipp Nr. 4: Versuchen Sie nicht, sich selbst zu reformieren

Das Buch gibt einen Rat, der unter Motivationsbüchern selten ist: Versuchen Sie nicht, sich selbst zu ändern. Man könnte meinen, dass dies im Widerspruch zu der Idee steht, eine Führungspersönlichkeit zu erschaffen, denn wenn eine Person noch keine Führungspersönlichkeit ist, wäre es logisch, dass sie versucht, etwas an sich selbst zu ändern, um eine zu werden. Aber Reinhardts Erklärung enthüllt das Geheimnis dieses Ratschlags:



"Wenn Sie dazu neigen, auf bestimmte Dinge anders zu reagieren als die Menschen um Sie herum, werden Sie nicht in der Lage sein, dies an sich selbst zu ändern. Sie können aber die Situationen analysieren, in denen Sie merken, dass Sie anders reagieren. Überlegen Sie sich einen Plan, wie Sie mit Ihren Versuchungen umgehen und vermeiden Sie dann, ihnen zu folgen."



Reinhardt unterstreicht die Fähigkeit einer Führungspersönlichkeit, sich selbst zu kontrollieren, und nicht ihre Fähigkeit, sich selbst zu ändern. Kontrolle ist die Anerkennung der eigenen Schwächen und nicht ein endloser und oft erfolgloser Kampf gegen sie.



"Beobachten Sie sich selbst ein paar Wochen lang und machen Sie eine Liste von Situationen, in denen Sie häufig willensschwach sind. Überlegen Sie sich für jeden Punkt auf der Liste einen Codesatz, der Sie wieder in einen funktionierenden Zustand versetzt, und eine Handlung, die diesen Zustand verstärkt. Die Sätze können lauten: "Stopp" oder "Ich werde das nicht tun", und die Aktionen: ein Lieblingslied über Kopfhörer hören oder eine Aufwärmübung.



Reinhardts Tipp 5: Füttern Sie den guten Wolf

Reinhardt bezeichnet eine unterstützende innere Stimme als guten Wolf und stellt ihr einen bösen Wolf gegenüber, einen inneren Kritiker, der das Selbstvertrauen schwächt und Zweifel am eingeschlagenen Weg aufkommen lässt. Gute und böse Wölfe sind Figuren aus einem indischen Gleichnis, wonach in jedem Menschen von Geburt an zwei Wölfe leben. Ein guter Wolf bringt seinem Besitzer Vorteile, während ein böser Wolf alles um ihn herum zerstört. Zwei Wölfe kämpfen ständig um die Kontrolle über die Persönlichkeit eines Menschen. Aber es hängt von der Person ab, welcher Wolf gewinnt.



Reinhardt empfiehlt, nicht zu versuchen, den inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen – da das immer noch unmöglich ist. Stattdessen rät er, ein Tagebuch zu führen und alle Äußerungen des "bösen Wolfs" aufzuschreiben: jede Kritik, jeden Kommentar und auch sinnlose Phrasen.

"Versuchen Sie nicht, diesen Prozess sofort zu stoppen. Bitten Sie stattdessen Ihre innere Stimme, in der zweiten Person zu sprechen: Verwenden Sie nicht das Pronomen "ich", sondern ersetzen Sie es durch "du". Sie sollten die Worte Ihrer inneren Stimme auf die gleiche Weise aufschreiben. Auf diese Weise vermeiden Sie Selbstgeißelungen und können Kritik auf ihre Berechtigung hin überprüfen. Eine gute Antwort auf eine solche Bemerkung könnte lauten: "Und was dann?"



Eine Führungspersönlichkeit ist eine Person, die in erster Linie in der Lage ist, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, und erst dann für die Entscheidungen ihrer Umgebung. Reinhardt zufolge ist der Widerwille, Verantwortung zu übernehmen, unter den Menschen weit verbreitet, so dass diejenigen, die bereit sind, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Verantwortung zu übernehmen, zu gesellschaftlichen Anziehungspunkten werden.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Wunsch nach Erfolg, die Fähigkeit, Gleichgesinnte um sich zu scharen und angesichts von Herausforderungen nicht aufzugeben, sind die Haupteigenschaften einer Führungskraft, die viele gerne für sich selbst erreichen möchten. Doch nur wenigen gelingt es, dieses Ziel auch tatsächlich zu erlangen. Entgegen einem weit verbreiteten Mythos werden Führungspersönlichkeiten nicht als solche geboren, sondern ihr Charakter wird von ihnen selbst kultiviert. Um eine von ihnen zu werden, muss man Führungsqualitäten entwickeln, aber das erfordert jeden Tag harte Arbeit und Motivation.In dem Buch mit dem Titel "Du bist die Nummer Eins" gibt Alex Reinhardt , ein Risikokapitalgeber und Unternehmer mit 20 Jahren Erfahrung im Fundraising, Tipps, wie man eine Führungspersönlichkeit in sich selbst heranwachsen lässt. Reinhardts Buch unterscheidet sich von anderen ähnlichen Werken, da es sehr klare Ratschläge gibt. Reinhardt bietet Anweisungen zur Selbstentwicklung, die sehr einfach zu befolgen, aber effektiv sind. Es genügt, sich strikt an diese Regeln zu halten und nach 30 Tagen werden Sie einen Unterschied in der Stärke Ihrer Motivation, Ihres Selbstvertrauens und Ihrer Bereitschaft, Ziele zu erreichen, feststellen.Menschen wählen eine Führungspersönlichkeit, die ihnen dabei hilft, ein Ziel zu erreichen, das sie aus eigener Kraft nicht erreichen können. Vielleicht fehlt es ihnen an Kraft, Fähigkeiten oder einfach an Selbstvertrauen.Es ist unmöglich, immer selbstbewusst zu sein, aber man kann lernen, auch in schwierigen Phasen des Lebens ein Gefühl der Zuversicht zu entwickeln. Diese Fähigkeit lässt sich mit Hilfe einfacher Übungen zu einem Automatismus verwandeln, so Reinhardt."Denken Sie an eine Situation, in der Sie sich selbstsicher gefühlt haben. Es spielt keine Rolle, was es war: der Sieg beim Schulwettbewerb, der Moment, in dem Sie den Pokal bei einer Sportveranstaltung gewonnen haben oder das erfolgreichste Date, das Sie je hatten. Sie müssen sich bis ins kleinste Detail an alles erinnern, was Sie in diesem Moment gefühlt und erlebt haben. Erinnern Sie sich und spüren Sie es noch einmal. Dann "packen" Sie diese Erinnerungen mental ein und kehren in den gegenwärtigen Moment zurück, wobei Sie die glücklichen Erinnerungen bewahren und in Ihrem Gedächtnis festhalten. Lassen Sie diesen Zustand der Euphorie einige Minuten lang auf sich wirken.""Lassen Sie nicht zu, dass Misserfolge Ihren Blick vernebeln, sonst wird es früher oder später so aussehen, als gäbe es in Ihrem Leben nichts außer diesen Misserfolgen. Aber das ist nicht wahr, und es ist einfach so, dass Ihr Leben mit dem gefüllt wird, worauf Sie sich konzentrieren."Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist eine weitere grundlegende Fähigkeit, die für den Aufbau einer künftigen Führungspersönlichkeit erforderlich ist. Selektive Aufmerksamkeit, d. h. das, was wir als Konzentration bezeichnen, ist die Fähigkeit, sich auf die aktuelle Tätigkeit oder Aufgabe voll zu konzentrieren, während derer eine Person nicht durch äußere Faktoren abgelenkt wird. Um Konzentration zu entwickeln, empfiehlt Reinhardt eine zweiminütige Übung:"Spielen Sie zum Beispiel einen Film oder eine spannende Sendung ab und stellen Sie eine Uhr vor den Fernseher. Zwei Minuten lang sollten Sie sich nur auf die Bewegung des Sekundenzeigers konzentrieren und auf keinen Fall auf den Fernsehbildschirm blicken. Dann teilen Sie Ihre Aufmerksamkeit in zwei Teile. Konzentrieren Sie sich gleichzeitig auf die Bewegung des Sekundenzeigers und Ihre Hände.Während Sie dem Sekundenzeiger folgen, gehen Sie im Geiste alle geraden Zahlen bis 10 und zurück durch, d. h.: 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 4, 6 usw. Achten Sie darauf, dass Ihre Aufmerksamkeit zwischen diesen beiden Aufgaben aufgeteilt ist. Sobald Sie etwas ablenkt oder Sie den Überblick verlieren, wiederholen Sie die Übung. Beginnen Sie mit zwei Minuten, aber erhöhen Sie allmählich Ihre Konzentrationszeit."